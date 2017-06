El PSN llamará a Koldo Martínez a un acto de conciliación en los tribunales por decir que en el PSOE hay asesinos de ETA

Etiquetas

El PSN llamará al portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, a un acto de conciliación en los tribunales, tras afirmar este en una tertulia en televisión en el Partido Socialista hay asesinos de ETA, según ha informado el PSN en una nota.

Tras esas palabras, la secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, que también participó en ese programa, exigió a Martínez una rectificación y petición pública de disculpas por "unas palabas que han ofendido y dañado a muchas personas que militan o votan al PSOE", ha añadido el PSN.

Chivite ha señalado que "no todo vale en política y que hay líneas rojas que no se deben pasar ni siquiera en debates o tertulias", porque "las ideas han de defenderse con argumentos pero no faltando a la verdad, ofendiendo ni menos aún recurriendo a temas tan sensibles y dolorosos como el de ETA, que mató y coartó la libertad a cientos de personas, entre ellas muchos socialistas".

Chivite espera que Martínez acuda al acto de conciliación con buena disposición, "igual que harán los socialistas", y cree que sería un buen mensaje para la sociedad el cerrar este asunto con "un acuerdo, buen talante y un compromiso de ser cuidadosos en las expresiones porque el ejercicio de la política debe dignificarla en todos y cada uno de los ámbitos en que está presente, sean las instituciones o los medios de comunicación".