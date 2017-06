PP, PSOE Y CS COINDICEN EN LA UNIDAD COMO RESPUESTA AL TERRORISMO

Etiquetas

El Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos coincidieron este lunes en destacar la unidad como la fórmula para combatir el terrorismo y las nuevas estrategias que están empleando los terroristas.Miembros de estos partidos, así como representantes de otros grupos parlamentarios, participaron en el minuto de silencio que organizó el Congreso en la Puerta de los Leones para condenar el último atentado en Londres y solidarizarse con las víctimas. El vicepresidente primero de la Cámara, Ignacio Prendes, trasladó al pueblo británico la solidaridad y la condena de este hecho y aseguró que se trata de una “batalla que estamos librando todos los países democráticos contra el radicalismo y la imposición. Preguntado por las declaraciones de la primera ministra británica, Theresa May, el dirigente de Cs dijo que “hay que combatir con contundencia estos brotes de radicalismo y de intolerancia, en todo lugar donde ocurran” y “eso nos implica a todos”.También se refirió a esas palabras el secretario general del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, quien indicó que la democracia es un sistema de "libertad y tolerancia" pero “la tolerancia no significa tolerar lo intolerable", por lo que “aquellas actitudes radicales que pretenden justificar la violencia para imponer ideas políticas o religiosas no deben ser permitidas”. Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Meritxell Batet, dijo que el terrorismo se combate con "inteligencia, información y complicidades" entre países democráticos, como es el caso del Reino Unido y del conjunto de la UE, y que la “contundencia contra el terrorismo es algo que ha marcado” a la comunidad internacional. En esta línea, añadió que “necesitamos una UE más fuerte, cosa que la señora May no comparte, y una comunidad internacional más interrelacionada ante una amenaza global que no podemos combatir individualmente". Por último, Prendes, en su declaración institucional, fue el único que se refirió al español desparecido tras verse afectado por el atentado. Deseó que aparezca “lo más pronto posible y que su acto heroico no le suponga un costo mayor del que ya ha tenido”.