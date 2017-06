Padre Ángel apoya a imanes del Reino Unido contrarios a rezar por los terroristas: "Dejemos de hacerles homenajes"

Etiquetas

El Padre Ángel ha respaldado la decisión de los imanes del Reino Unido que han pedido que no se oficien funerales por los terroristas que han participado en atentados como el de este fin de semana en Londres. "Dejemos ya de hacer homenajes y rezos por personas que han cometidos estas barbaridades", ha admitido el presidente de Mensajos de la Paz.

"La sociedad y la humanidad está en un momento precioso en el que todos reconocemos , incluso cuando son partes de los nuestros, que han hecho estas barbaridades", ha destacado como aspecto positivo el sacerdote en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press en la que ha reconocido, no obstante, sentir "una gran tristeza" ante personas que "matan en nombre de Dios".

El sacerdote ha admitido haber echado de menos una respuesta clara por parte de los imanes musulmanes ante los atentados pero ha destacado que ahora "están en un lugar bueno" y ha añadido que "nadie se atreve hoy desde los púlpitos y mezquitas a aprobar estas cosas y eso es un buena noticia y se estaba esperando que dijeran que no se rece por quienes hacen estas cosas".

En su opinión, los terroristas "son excepciones, hombres que están enfermos, a los que hay que apartar, quitarles de en medio, no matarles, sino curarles" y ha abogado por trabajar desde las escuelas y las guarderías para transmitir que estas acciones "son absurdas y que hay otras formas de dialogar".

ENTREVISTA CON DONALD TRUMP

Por otra parte, el Padre Ángel ha explicado que ha pedido una entrevista en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump para hablar de la paz en el mundo. En su opinión, el presidente americano "tiene que reflexionar y tiene que pensar que la paz no es posible a través de muros, la razón no está en los cañones ni en las guerras".

El sacerdote cree que "tiene que haber algo bueno en Trump" y ha confiado en que en la reunión que éste mantuvo con el Papa le haya servido para "reflexionar". "Todos, sean o no políticos, tienen corazón, una mujer, unos hijos y hay que sacar lo bueno", ha añadido.

Sobre lo que se ha mostrado crítico ha sido sobre la acogida de refugiados porque "no se ha avanzado nada". En su opinión "los políticos se avergüenzan de ser europeos y no poder hacer todo lo que se puede" pero ha lamentado que este tema "no esté en la agenda política".

El párroco de la Iglesia de San Antón es partidario de abrir las puertas de la Iglesia de par en par para que puedan dormir o tomar un café los pobres y ha asegurado que no le negaría la comunión ni el bautizo a nadie. "La Iglesia tiene unos cánones que hay que respetar pero también una amplitud de lo que se pueda bendecir siempre". Reconoce que no podría casa a una pareja gay porque para casar se necesita que se cumplan unas normas pero sí les bendeciría.

En cuanto a su relación con los políticos, ha asegurado llevarse bien con todos y ha destacado su relación con Pedro Sánchez, incluso cuando fue relevado en la dirección del partido momento en el que asegurado haberle mensajeado. "Le dije que estaba con él, que no sufriera y que le diese un beso a su mujer; a los defenestrados se les apaga el teléfono y yo tengo que se agradecido con la gente", ha indicado.

También se acerca a Pablo Iglesias, líder de Podemos. "Cuando le veo le beso y le abrazo igual que a los demás", sostiene. Votante activo se considera un hombre "mal hecho políticamente" porque vota más a los amigos que a los partidos.

Sobre la entrada en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, asegura que siente pena del mismo modo que te apenas cuando un amigo sufre una enfermedad.