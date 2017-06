El Parlamento de Navarra condena el atentado de Hipercor con la abstención de EH Bildu

Etiquetas

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración de condena del atentado de Hipercor, cometido por la banda terrorista ETA hace 30 años y que costó la vida a 21 personas. Además, el Legislativo ha mostrado su reconocimiento a las víctimas.

El texto ha sido presentado por el PPN y ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos, salvo de EH Bildu, que se ha abstenido.

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha criticado que EH Bildu "no condene la salvajada que se llevó por delante a decenas de personas y se abstiene como si no hubiera pasado, porque parece que se quiere contar la historia de que no ha pasado nada". "Pero sí ha pasado y lo que pasaba es que había una organización terrorista que se llamaba ETA, apoyada y defendida por HB y EH Bildu. Hoy EH Bildu sigue sin condenar aquella salvajada", ha indicado.

Por ello, Javier Esparza ha considerado que "la señora Uxue Barkos se lo tendría que hacer mirar, no se puede ser presidenta con el apoyo de esta gente".

En la misma línea, la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "no podemos permitir que caiga en el olvido ni que se pervierta la memoria ni el relato sufrido por las víctimas" y ha preguntado a Barkos "cuándo va a llegar el momento en que exija a EH Bildu con valentía que condene los atentados". "La actitud de la presidenta se acerca más a la cobardía que a la valentía", ha dicho.

El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramirez ha respondido que "es conocido nuestro compromiso de rechazo y condena de todo tipo de acto de violencia", pero ha considerado que el PPN ha pretendido hacer "una utilización de este asunto incorporando esta declaración de urgencia, cuando ha mostrado su insensibilidad ante episodios de vulneración de derechos humanos". "El PP sigue una estrategia partidista", ha indicado.

La parlamentaria de Podemos Laura Pérez ha expresado su condena por el atentado de Hipercor y ha dicho que su grupo "siempre va a condenar la violencia y el terrorismo venga de donde venga, sin hacer ningún tipo de distinción".