Piden dos años y medio de cárcel para un hombre por apoyar en Facebook el asesinato de guardias civiles a manos de ETA

La Audiencia Nacional juzgará el próximo miércoles, 19 de abril, a un hombre para el que la Fiscalía pide dos años y medio de prisión por haber escrito en su perfil de Facebook "gora ETA" y apoyar el asesinato de guardias civiles a manos de la banda terrorista.

En el escrito de acusación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que las expresiones utilizadas por Miguel Ángel Otero Lozano en su muro de la citada red social, "sin ningún tipo de restricción de privacidad", constituyen un delito de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio o humillación a las víctimas.

Según el escrito, Miguel Ángel Otero Lozano publicó en Facebook un mensaje "claramente laudatorio del terrorismo de ETA": "Gora ETA. Gora los gudaris que lucharon y mataron a todos estos fachas que representaban a un dictador", escribió el acusado.

"Por qué no os quedáis muertos con vuestro Franco. Que pena que ETA no sigue matando a esta gentuza de franquistas. Que se mueran los picoletos que no deberían existir", afirmaba Miguel Ángel Otero Lozano en el mismo comentario de la red social.

Por todo ello, el fiscal del caso, que ha dirigido el Juzgado Central de Instrucción número 3, solicita una pena de dos años y medio de cárcel. El juicio tendrá lugar el próximo miércoles a las diez de la mañana.