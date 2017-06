Podemos y En Comú rechazan la "desafortunada" comparación que hizo Puigdemont entre el referéndum y la derrota de ETA

Etiquetas

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, y el de En Comú Podem, Xavier Domènech, han rechazado este martes que se compare la lucha contra ETA con la defensa del referéndum en Catalunya, como planteó este lunes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

"Creo que no es una comparación afortunada. Creo que así se lo ha hecho saber a todo el mundo, que ha sido una comparación del todo desafortunada", ha afirmado Montero en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, al ser preguntada por las palabras pronunciadas por el presidente catalán durante el acto de homenaje a las víctimas del atentado de Hipercor perpetrado por ETA en Barcelona hace 30 años.

"Esa comparación no ha lugar", ha sentenciado por su parte el líder del nuevo partido Catalunya en Comú en declaraciones a los medios en la Cámara Baja, antes de participar en la Junta de Portavoces.

Puigdemont aseguró que de no haber sido por "la persistencia de muchas personas", el "combate" contra la organización terrorista "no se hubiera ganado" y añadió que "en unos años" los catalanes podrán decir lo mismo, que habrán "conseguido todo lo que el pueblo de Catalunya se propuso" porque persistieron, porque no se resignaron y porque no renunciaron, en alusión al proceso independentista.

COMPARECENCIA DE PUIGDEMONT EN EL CONGRESO

En cuanto al formato que debería tener la comparecencia de Puigdemont en el Congreso para explicar el referéndum, sobre la que PP y Ciudadanos no se ponen de acuerdo con PDeCAT y ERC, los dos portavoces han evitado posicionarse sobre una fórmula concreta.

Así, ambos han señalado que lo importante es que la comparecencia sirva para facilitar el diálogo y la convocatoria de un referéndum pactado, con garantías, que permita la participación de los catalanes. "El formato debe ser el que mejor facilite que se puedan abandonar las vías unilaterales y el choque de trenes y se encuentren mecanismos de negociación y diálogo", ha asegurado Montero.

En esta línea, Domènech ha defendido que "cauces hay varios" y que pueden incluir "que venga y explique sencillamente su propuesta sin votación o que venga y haya votación", pero que "lo importante" es "no convertir esto en un sainete".

"El tema es lo bastante importante como para que llevemos tiempo de cartas y contracartas para saber si se viene, o no, o cómo se viene. Lo importante es que esa voluntad se concrete, y se concrete pronto", ha defendido el portavoz de la confluencia catalana.

La polémica se ha generado después de que Puigdemont anunciara la remisión de una carta al Congreso para preguntar a Ana Pastor con qué mecanismo puede acudir a la Cámara para explicar su 'hoja de ruta' en Cataluña, pero sin tener que someterla a votación.

El PP y Ciudadanos ya indicaron que el presidente catalán puede ir al Pleno del Congreso para que luego haya una votación, como ocurrió con la reforma estatutaria del lehendakari Juan José Ibarretxe que fue 'tumbada' en el primer debate. Sin embargo, tanto el PDeCAT como ERC ya han replicado que no piensa aceptar que la propuesta catalana se vote en el Congreso.

ESTUDIAN LA NUEVA MOCIÓN DEL PDECAT

En cuanto al nuevo texto con el que el PDeCAT ha registrado su moción sobre el referéndum catalán que iba a someter a votación este miércoles en el Pleno del Congreso, Domènech y Montero no han querido pronunciarse hasta no haber leído la nueva propuesta.

En la nueva versión, los independentistas, en lugar de ofrecer una negociación sobre fecha y pregunta, insta directamente a asumir la convocatoria anunciada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para el 1 de octubre.

"La vamos a valorar. Toda iniciativa que vaya en el camino de mostrar respeto mutuo y encontrar cauces de diálogo evidentemente tendrá nuestro apoyo pero repito, hemos sabido de ella casi ahora mismo, por lo tanto, tendremos que valorar", ha explicado Domènech este martes por la mañana.