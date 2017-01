Pujana advierte de que las "barbaridades" de Trump ponen en peligro la democracia y la libertad

Etiquetas

El presidente del Parlamento vasco entre 1980 y 1987, Juan José Pujana, ha alertado de que defender la tortura como un instrumento "efectivo", como hizo la semana pasada el presidente de EEUU, Donald Trump, es una "barbaridad" que pone en peligro la democracia, la libertad y los derechos humanos.

Pujana ha planteado esta reflexión en el homenaje celebrado este martes en el Parlamento vasco en memoria de Joseba Leizaola, expresidente de la Cámara autonómica fallecido el pasado 6 de enero.

En su intervención, Pujana ha agradecido la labor de Leizaola en defensa de las instituciones vascas. Además, ha recordado la importancia del Estatuto de Autonomía de Gernika para el desarrollo de Euskadi en los últimos 40 años.

Pujana ha subrayado que 40 años después de la aprobación del Estatuto "tenemos una Euskal Herria mejor, más fuerte y con más esperanza". "No hemos llegado todavía a la meta, pero lo haremos, apoyándonos en la voluntad del pueblo", ha indicado.

"CONFUSIÓN Y DESEQUILIBRIO"

El expresidente del Parlamento también se ha referido a la política internacional y ha reconocido que el contexto actual es "confuso y desequilibrado".

Tras recordar que los derechos humanos están siendo "pisoteados" en muchos lugares del mundo, se ha referido -aunque sin citarlo por su nombre- al presidente de los EEUU, Donald Trump, que la semana pasada defendió la eficacia de la tortura como instrumento de lucha contra el terrorismo y no descartó que su Gobierno pueda dar cobertura legal a esta práctica.

"¿Cómo es posible que las máximas autoridades de los países más poderosos del mundo, en lugar de condenar la tortura, digan que es efectiva? Es la mayor barbaridad que he oído en mucho tiempo, sobre todo, en boca de quien se considera demócrata y defensor de la civilización", ha manifestado.

Pujana ha advertido de que "sin derechos humanos no hay democracia, no hay libertad, no hay sociedad civilizada, ni hay paz", por lo que se ha comprometido a que el Parlamento vasco sea "garantía" de estos valores.