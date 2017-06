AZNAR VE UN “RIESGO” NO ASUMIR QUE EL YIHADISMO ES UNA “ENORME AMENAZA”

Etiquetas

El expresidente del Gobierno José María Aznar pidió hoy asumir que el terrorismo yihadista es una “enorme amenaza”, ya que no hacerlo supone un “riesgo”, puesto que entonces no se toman las medidas adecuadas para hacerle frente.Aznar se refirió a esta cuestión esta mañana en Madrid, tras inaugurar la II Semana Atlántica, que organiza el Instituto Atlántico de Gobierno, que dirige el exjefe del Ejecutivo. Tras la jornada inaugurar, el expresidente fue preguntado por los periodistas sobre cómo hacer frente al yihadismo y a atentados como el de este sábado en Londres, donde tres terroristas islamistas acabaron con la vida de siete personas y provocaron decenas de heridos al atropellar con una furgoneta y acuchillar a quienes se encontraron a su paso. Preguntado sobre cómo hacer frente a atentados de este tipo, Aznar dijo que “más allá de los medios tecnológicos” que se usen contra el yihadismo, es necesario asumir que es una “enorme amenaza”, ya que no verlo así constituye un “riesgo”.La II Semana Atlántica, que organiza la entidad dirigida por Aznar, será clausurada este jueves por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.