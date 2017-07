RIVERA CREE QUE CARMENA “NO MERECE GOBERNAR” SI NO "RECONOCE" A MIGUEL ÁNGEL BLANCO

Etiquetas

El presidente de Ciudadnos, Albert Rivera, enjuició este martes que “quien no reconozca" a Miguel Ángel Blanco es "porque no reconoce lo mejor de este país y no merece gobernar”, en clara alusión a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que se ha resistido a organizar un homenaje al concejal de Ermua asesinado por ETA hace 20 años.Lo hizo en su intervención al inicio de la reunión del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, donde contestó a Carmena que rendir homenaje a Blanco es hacerlo a “todas las víctimas del terrorismo”, no distinguir entre unas y otras, pero además el concejal de Ermua “es también un símbolo de la democracia, y quien no lo entiende así es porque no comprende cómo hemos llegado hasta aquí” o porque “están más cómodos del lado de los vergugos que de las víctimas”, como lo demostrarían las alianzas de Podemos con Bildu en el País Vasco y Navarra.El líder de Ciudadanos defendió que Blanco “es un héroe y no tenemos por qué taparlo”, y que “quien no lo reconozca es porque no reconoce lo mejor de este país y no merece gobernar”. Por lo que a Cs respecta, proclamó: “No tenemos ninguna duda de quiénes fueron los buenos y quiénes fueron los malos. Nunca aplaudiremos a los Otegi de turno, sino a quienes pusieron la nuca".