Reinares apuesta por intervenir entre grupos de riesgo para evitar procesos de radicalización entre los más jóvenes

Etiquetas

El catedrático y experto en terrorismo yihadista, Fernando Reinares, director del Programa sobre Terrorismo Global del Real Instituto Elcano, ha puesto en alza este jueves en Logroño la importancia de intervenir entre los grupos de riesgo "para evitar que cada vez se produzcan más procesos de radicalización entre los más jóvenes" en el seno de las escuelas o congregaciones religiosas, entre otros.

Fernando Reinares ha destacado así el papel fundamental que tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos o entidades locales a la hora de ayudar a prevenir estas situaciones "sobre todo entre jóvenes que, a menudo, no se sienten miembros del país del que proceden sus padres pero tampoco se sienten bien entre la sociedad en la que han nacido o crecido".

Se trata, "y ese debe ser nuestro reto" de "evitar esa radicalización y hacerles ver que su identidad como musulmanes es perfectamente compatible a la de ser ciudadanos en una sociedad democrática".

El experto ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de impartir la conferencia 'Yihadismo global: amenaza terrorista y desafío social' en el Centro Cultural Caja Rioja Bankia, de Gran Vía. La ponencia forma parte del ciclo '#ReferentesUR-La sociedad en busca de Referentes', una de las actividades que abrió la bioquímica Margarita Salas, y que cuenta con el patrocinio de la CLH y con la que la UR está celebrando este año 2017 su 25º aniversario.

REVISAR MEDIDAS Y ESTRATEGIAS

Reinares ha defendido también la necesidad de "revisar y actualizar las medidas y estrategias contra el terrorismo desde el punto de vista judicial y policial ante las nuevas expresiones y configuraciones que se están produciendo en el terrorismo internacional".

Todo porque "tras el 11M, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado español, trabajaron profundamente y mejor que otros países europeos a la hora de prevenir atentados terroristas y se adoptaron medidas muy importantes, como anticiparse a cualquier posible atentado". Tras ello "consiguieron desmantelar cédulas y redes muy importantes" que quizás "nos han permitido estar mejor protegidos que otros países europeos" pero ahora "es momento de revisar esta estrategia" porque "es un fenómeno que tiene una extraordinaria diversidad potencial".

En este sentido, ha reflexionado, "vemos en Europa occidental atentados planificados de manera centralizada, sofisticados y con muchos fallecidos pero a la vez también vemos atentados realizados por individuos aislados y con el mismo resultado pero en lugares simbólicos, ante todo ello debemos saber reaccionar".

Por todo ello, "estamos ante un fenómeno complejo que se ha extendido más que nunca y ha movilizado a jóvenes musulmanes en Europa occidental". Todo ello obliga a que "se sigan tomando medidas, no solo en Europa, sino en todo el mundo".

Durante su intervención, el experto ha analizado cómo está evolucionando el fenómeno del yihadismo global y la amenaza terrorista inherente a este fenómeno al igual que ha advertido sobre las circunstancias que pueden agravar esta amenaza y los focos principales.

Se trata de analizar cómo ha ido evolucionando esta situación en los últimos cinco años, la competición entre 'Al Qaeda' y el estado islámico o la reconfiguración del yihadismo global.

FERNANDO REINARES

Fernando Reinares (Logroño -La Rioja-, 1960) es director del Programa sobre Terrorismo Global en el Real Instituto Elcano, así como catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos. Es también Wilson Center Global Fellow y Adjunct Professor de la Universidad de Georgetown en Washington.

A lo largo de los últimos seis años ha sido Public Policy Scholar en el Woodrow Wilson Center de Washington y profesor visitante en instituciones como el Instituto de Estudios Políticos de París, la Universidad Cattolica del Sacro Cuore en Milán o el Center of Excellence Studies on Terrorism and Responses to Terrorism de la Universidad de Maryland. Con anterioridad ejerció como investigador del Instituto Universitario Europeo en Florencia, Fulbright Scholar y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Stanford, o Fellow del St. Antony's College en la Universidad de Oxford. En España obtuvo su primera Cátedra Universitaria en la Universidad de Burgos.

Es Contributing Editor de la revista internacional Studies in Conflict and Terrorism. Miembro de los consejos editoriales de Terrorism and Political Violence, Perspectives on Terrorism, Cultures et Conflits, Sécurité Globale, y Segurança e Defesa. Asesor del Global Center on Cooperative Security, Nueva York y del Bangladesh Center for Terrorism Research, Dhaka.

Pertenece al Professional Advisory Board, International Institute for Counter Terrorism, Herzliya, Israel, a la Network of European Experts on Terrorism (NEET) de la Fondation pour la recherche strategique en París, a la red académica de investigación del Comité Contra el Terrorismo de Naciones Unidas, al comité ejecutivo de la International Counter Terrorism Academic Commutity (ICTAC) y al Centro de Excelencia RAN (Radicalization Awareness Network) de la Comisión Europea.

Ha sido el primer presidente del Grupo de Expertos en Radicalización Violenta de la Comisión Europea (2007-2009) y asesor para asuntos de política antiterrorista del Ministro del Interior (2004-2006). Ha recibido distintos premios y distinciones académicas, desde el Premio Extraordinario de Doctorado o el Premio del Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología hasta el Premio Justicia y Paz o el Premio a la Excelencia Investigadora en Ciencias Sociales y Jurídicas que la Universidad Rey Juan Carlos concedió a inicios de 2016 por primera vez en sus veinte años de historia. Condecorado en 2009 con la Cruz al Mérito Militar y en 2012 con la Cruz al Mérito Policial. En 2016 recibió la máxima distinción que el Gobierno de La Rioja concede a personas.

Autor de numerosas publicaciones aparecidas en siete idiomas. Entre sus libros más destacados se encuentran Al Qaeda's Revenge (Nueva York: Columbia University Press, 2016); The Evolution of the Global Terrorism Threat (Nueva York: Columbia University Press, 2014), ¡Matadlos! Quién estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó en España (Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2014); Las democracias occidentales frente al terrorismo global (Barcelona: Ariel, 2008); Terrorismus Global. Aktionsfeld Europa (Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, 2005); El Nuevo Terrorismo Islamista. Del 11-S al 11-M (Madrid: Temas de Hoy, 2004); Terrorismo Global (Madrid: Taurus, 2003); Patriotas de la Muerte. Quiénes han militado en ETA y por qué (Madrid: Taurus, primea edición de 2001, séptima edición de 2011); European Democracies Against Terrorism. Governmental Policies and Intergovernmental Cooperation, (Aldershot, Hampshire: Ashgate, 2000); Terrorismo y antiterrorismo (Barcelona: Ediciones Paidós, 1998 y 2001).