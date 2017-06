Representantes políticos se concentran en Pamplona en repulsa por el atentado en Londres

Etiquetas

Representantes políticos de la Comunidad foral se han concentrado este lunes frente al Palacio de Navarra en repulsa por el atentado este fin de semana en Londres.

A la concentración silenciosa, convocada por el Ejecutivo navarro a las 12 horas, han asistido varios miembros del Gobierno de Navarra con el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, a la cabeza, así como la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznarez, y miembros de distintos grupos parlamentarios como UPN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos.

Tras la concentración, Manu Ayerdi ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, "nuestra mayor aflicción, mayor condena y mayor repulsa por un acontecimiento más que desafortunadamente vemos que se está repitiendo últimamente y que es el más absoluto de los sinsentidos".

Según ha dicho, "todavía no conocemos todos los daños, hay muchas personas en estado crítico", por lo que ha condenado "con la mayor contudencia este sinsentido que no va a ninguna parte".

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo, María Solana, preguntada por si hay algún dispositivo especial de seguridad de cara a las fiestas de San Fermín, ha manifestado que "no estamos en disposición de hablar de un protocolo concreto ni de seguridad especial, pero no podemos perder de vista las cosas que están pasando en nuestro entorno más cercano ni tampoco en el más lejano porque no deja de ser un atentado a la integridad de las personas todo lo que sucede de la mano del terrorismo, inadmisible". "Nuestra máxima condena y nuestra máxima precaución ante lo que pueda suceder", ha comentado.

Según ha continuado, "no podemos hablar de que haya un protocolo ad hoc para algo similar pensando en Sanfermines". "Nos gustaría que también la ciudadanía fuera capaz de mantener la calma y más allá de que todos hagamos una apuesta por vías pacíficas y por la convivencia en paz en esta Comunidad, que seamos capaces también de solidarizarnos con lo que ocurre en el entorno porque hay que entender el dolor que genera el terrorismo aquí, allá y donde quiera que suceda", ha expuesto.