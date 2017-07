ETA. SÁNCHEZ HOMENAJEA A MIGUEL ÁNGEL BLANCO Y DICE QUE EL PSOE APOYARÁ A LAS VÍCTIMAS "SIN POLÉMICAS"

Etiquetas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho un homenaje en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, edil del PP asesinado por ETA en julio de 1997, con motivo de su vigésimo aniversario, en el que indica que su partido apoyará siempre “a las víctimas, sin polémicas”.Las palabras de Sánchez, publicadas en un artículo en el digital ‘El Independiente’ recogido por Servimedia, coinciden en un momento en el que el PSOE se ha visto inmerso en una polémica por la posición de algunos de sus grupos municipales al no respaldar determinados homenajes de recuerdo a Miguel Ángel Blanco en el vigésimo aniversario de su secuestro y asesinato.Desde el titular, el líder del PSOE deja claro que escribe “En memoria de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo”. Precisamente, los que no han respaldo los homenajes a Blanco argumentaban que no había que hacer distinciones entre las víctimas del terrorismo. No obstante, Sánchez reconoce que con el asesinado de Blanco, “aquella fecha fatídica de julio de 1997 representa en nuestro recuerdo un punto de inflexión contra ETA y a favor de sus víctimas. Nada volvió a ser ya igual, singularmente en el País Vasco”.“Hoy honramos a Miguel Ángel con el corazón igualmente encogido y con el mismo sentimiento de incomprensión de entonces y nuestro afecto y cariño se extiende a todas las víctimas del terrorismo, de todos los terrorismos, con independencia de su origen o naturaleza”, dice Sánchez. En el texto, indica que es “fundamental que guardemos ese recuerdo que incluye a todas las víctimas y a sus familias” y aboga por “memoria, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”.Además, Sánchez recuerda que “el PSOE siempre estuvo frente a ETA, la combatió hasta su final y reconoció y apoyó a sus víctimas impulsado la vigente ley, aprobada en 2011 por todos los grupos parlamentarios”.Por eso, hoy, “como Secretario General escribo, con emoción, estas líneas que quieren rendir un homenaje a Miguel Ángel y ser una expresión de cariño a su familia. También una forma de tributo hacia todas las víctimas, más de un millar en nuestro país, de las cuales casi 900 fueron causadas por ETA”. “Seguiremos juntos frente al terror, frente a la violencia fanática, venga de donde venga, hoy singularmente la yihadista, y apoyando a sus víctimas, sin polémicas, haciendo una política de Estado que nos concierne y obliga a todos, estemos en la oposición o en el gobierno”, afirma Sánchez. Para terminar, el secretario general socialista dice que “no olvidaremos a las víctimas. Ni a Miguel Ángel ni a ninguna otra persona que haya sufrido la sinrazón de la violencia. Porque, como decía el poeta, si algún día 'el eco de su voz desaparece, pereceremos'”.