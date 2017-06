SÁENZ DE SANTAMARÍA ESPERA TENER “CUANTO ANTES” NOTICIAS DEL ESPAÑOL DESAPARECIDO TRAS EL ATENTADO DE LONDRES

Etiquetas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo esta mañana en Sevilla que espera que “cuanto antes” haya noticias de Ignacio Echeverría, de 39 años, el español residente en Londres que lleva desaparecido desde que el sábado se viera implicado en el atentado en la capital británica, ya que se sabe que golpeó a uno de los terroristas con un monopatín.Sáenz de Santamaría al intervenir en un encuentro con delegados y subdelegados del Gobierno que se celebra este lunes en la capital andaluza.La ‘número dos’ del Ejecutivo explicó que este fin de semana ha sido “muy intenso”, ya que, en colaboración con la embajada española en el Reino Unido, se trata de averiguar “cuanto antes” cuál es “el paradero y la situación” de Echeverría.Este español, según diversos testimonios, golpeó con un monopatín a uno de los terroristas que el sábado atentado junto al Puente de Londres. Tras esta intervención, no se ha puesto en contacto con su familia y no está entre los fallecidos, por lo que se cree que puede ser uno de los heridos ingresados en los hospitales.“EL RIESGO CERO NO EXISTE”Al mismo tiempo, la vicepresidenta se refirió a que muchos españoles también han pedido al Gobierno trasmitir a la familia de este compatriota sus “muestras de cariño”, algo que se justifica porque la sociedad española sabe “cómo se conmociona un país” cuando se sufre un atentado terrorista.A este respecto, Sáenz de Santamaría dijo que, frente a la amenaza terrorista, el “riesgo cero no existe”, pero destacó que España lleva meses en un nivel de alerta “muy intenso” para prevenir atentados. Al mismo tiempo, la ‘número dos’ del Gobierno se refirió a que la “unidad de los demócratas” aporta “fortaleza” para combatir la violencia terrorista.