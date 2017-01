ETA. EL PP SUBRAYA QUE "CUALQUIER PRESO" PUEDE SER ACERCADO A EUSKADI SI PIDE PERDÓN

Etiquetas

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, subrayó este jueves que "cualquier preso" de ETA puede ser acercado al País Vasco si cumple con los criterios de la 'vía Nanclares', es decir, asume los hechos, se arrepiente y pide perdón a las víctimas. Hernando dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados que la "polémica" por el acercamiento de presos es "un tanto artificial", porque desde hace años está abierta esa vía en el ordenamiento jurídico y "cualquiera que haya querido" se ha podido acoger a ella. "Si alguien quiere otro tipo de fórmulas" para presos que no se arrepienten, que siguen defendiendo la actividad terrorista y que no quieren pedir perdón a las víctimas, dijo Hernando, "que lo diga". Precisó, en todo caso, que el camino "responsable" para acabar con el terrorismo de ETA "para siempre" es el contemplado en el ordenamiento jurídico, "y lo que no podemos es mezclar churras con merinas". Hernando defendió que la Justicia reabra causas pendientes porque resolver todos los crímenes de ETA sería "una gran satisfacción" para las víctimas y "un gran triunfo" para el Estado de Derecho.