RIVERA SUBRAYA QUE PODEMOS "SIEMPRE SE EQUIVOCA" EN SU POSICIÓN ANTE LAS VÍCTIMAS DE ETA

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este miércoles que Podemos "siempre se equivoca" en su posición ante las víctimas de ETA, y le ha vuelto a ocurrir en los homenajes a Miguel Ángel Blanco.En los pasillos del Congreso de los Diputados, Rivera dijo que no es partidario "de silbar a los demás" pero defendió la "libertad de expresión" de quienes abuchearon a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el acto de homenaje en la capital. Considera que fue "un error oponerse a una cosa que era un clamor social", como lo fue la manifestación inmediatamente posterior al asesinato del concejal, hace veinte años. "Oponerse a cosas tan evidentes, transversales y mayoritarias" siendo alcalde de una ciudad es un "error", dijo, porque "el sectarismo no puede ir de la mano de causas generales", como es la lucha contra el terrorismo. Denunció, en ese sentido, que a Podemos "no le cuesta nada apladir a Otegi cada vez que habla o pactar con Bildu en Navarra pero le cuesta horrores poner una pancarta a Miguel Ángel Blanco", y con esos gestos sus dirigentes "se retratan". Rivera rechazó un debate sobre las víctimas del terrorismo y subrayó que la clave es que Podemos "siempre se equivoca" al posicionarse en ese terreno. Carmena, dijo, es alcaldesa de todos los madrileños, la mayoría de los cuales deseaba ese homenaje, aseguró, motivo por el que finalmente "tarde y mal" lo han acabado haciendo.