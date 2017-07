ZOIDO SUBRAYA QUE “TODAS LAS VÍCTIMAS PROVOCAN EL MISMO DOLOR Y MERECEN EL MISMO RECONOCIMIENTO”

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reivindicó este miércoles el espíritu de Ermua durante el homenaje que la Fundación Miguel Ángel Blanco organizó con motivo del 20 aniversario del asesinato a manos de ETA del concejal del PP, y subrayó que “todas las víctimas del terrorismo provocan el mismo dolor y merecen el mismo reconocimiento”.Zoido se expresó en estos términos durante su intervención en este acto celebrado en el Teatro Real de Madrid con el lema ‘La conciencia despierta’, en el que también participaron el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso; la presidenta de la Fundación, Mari Mar Blanco, y el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Diego Gago, entre otros.“Exigimos la derrota de ETA, la petición de perdón, la entrega de las armas y el pago de las deudas”, demandó el titular de Interior, para acto seguido incidir en que “todas las víctimas del terrorismo provocan el mismo dolor y merecen el mismo reconocimiento”.Tras la polémica suscitada los últimos días por la posición de determinados grupos municipales por mostrar reticencias u oponerse a promover homenajes a Blanco, el ministro del Interior remarcó que “todas las víctimas son iguales pero a la vez todas son especiales”.Por su parte, la hermana del concejal del PP asesinado por ETA hace 20 años hizo especial hincapié en que “ni ETA se ha disuelto, ni han recriminado su pasado criminal”, ya que “ellos quieren venderse como víctimas”.“Tengo que escribir un libro relatando todo lo que me cuentan de esos días, por ejemplo todas las bodas que se paralizaron al ser el mes de julio”, dijo la diputada popular, para quien es importante conseguir que los jóvenes conozcan el legado del espíritu de Ermua.En su intervención, Alonso se dirigió a Zoido para puntualizar que el asesinato de Blanco no fue “el fin del miedo”, ya que él mismo continuó con ese sentimiento tras ese 13 de julio de 1997. “Ellos mataron por una idea totalitaria y la ruptura de España”, apostilló.“Para los terroristas no era obvio que las víctimas fueran inocentes, para ellos algo habrán hecho”, lamentó, antes de destacar que “la unidad después de Ermua duró muy poco porque algunos prefirieron acercarse a los verdugos”.