El SUP lamenta que Zoido olvide el papel de la Policía Nacional en la derrota de ETA

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, ha lamentado este jueves que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, olvide el papel de la Policía Nacional en la derrota de ETA.

En concreto, su secretaria general, Mónica Gracia, ha respondido en su perfil de la red social de Twitter a las palabras pronunciadas por el ministro este jueves durante un acto donde ha atribuido a la Guardia Civil y la policía francesa "el verdadero desarme" de la organización terrorista.

"Ministro empieza mal, pero que muy mal. No se ha enterado o no se quiere enterar, que sería más preocupante, que existe la Policía", ha escrito la secretaria general del SUP respondiendo a las palabras de Zoido, que el titular de Interior ha compartido también en su perfil de Twitter.

Mónica Gracia también ha añadido en un posterior mensaje que "no tiene nombre" el hecho de que el ministro "olvide" el trabajo de la Policía "en la lucha del terrorismo". "De la lacra de ETA mucho tiene que decir la Policía Nacional", ha añadido la secretaria general del sindicato, que tiene declarado un conflicto colectivo por la jornada laboral.

Este jueves, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha atribuido a la Guardia Civil ser el "principal artífice" de la derrota de ETA, la función de desarrollar "ordenada y eficazmente" el desarme de la banda. "El mejor desarme es el que desarrolla muy ordenadamente y eficazmente la Guardia Civil y la Policía francesa", ha añadido después.

Lo ha dicho en la toma de posesión como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil del teniente general Pablo Martín Alonso, uno de los mandos más implicados en la lucha contra ETA. El acto ha reunido, entre otros, a los exministros Alfredo Pérez Rubalcaba, Jaime Mayor Oreja o Pedro Morenés.