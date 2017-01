Salah Abdeslam se describe como un "sumiso de Alá" en una carta

Etiquetas

Salah Abdeslam, el único terrorista superviviente del comando que atentó el 13 de noviembre de 2015 en París, se describe como un "sumiso de Alá" en una carta enviada desde la celda donde permanece recluido, a pesar de que en sus diversas comparecencias ante el juez ha optado por el silencio.

Abdeslam, detenido en Bruselas en marzo de 2016 y extraditado a Francia un mes más tarde, fue interrogado por tercera vez por el juez Christophe Teissier el 29 de noviembre. Entonces, se limitó a responder con monosílabos a las sucesivas preguntas o a optar por lo que el taquígrafo ha descrito como "mutismo", según los extractos a los que ha tenido acceso 'Libération'.

Una fuente citada por este periódico ha asegurado que Abdeslam recibe habitualmente cartas de toda índole, desde "católicos que le escriben para preguntarle por su fe" a "mujeres que proclaman su amor y que quieren tener un hijo suyo". El flujo de correo, ha añadido, es "incesante".

También recibe peticiones de entrevistas, aunque el belga de origen marroquí no suele contestar a ninguna de las misivas. Sí que llegó a responder, no obstante, a una mujer que le envió varias cartas, tal como figura en un documento de la instrucción con fecha del 11 de octubre de 2016.

A lo largo de tres párrafos, Abdeslam habla de forma directa, hasta el punto que el juez Teissier lo ha incluido dentro de los documentos oficiales por considerar que puede ser "útil para la manifestación de la verdad" sobre lo ocurrido en París el 13 de noviembre de 2015 y en Bruselas el 22 de marzo de 2016.

"Te escribo sin saber por dónde empezar, he recibido todas tus cartas y no podría decirte si me gusta o no, lo que sí es seguro es que me permite pasar algún tiempo con el mundo exterior", escribe Abdeslam, según las citas textuales divulgadas este viernes.

El joven dice no sentir "vergüenza" por su pasado y presume de "adorar a Alá, señor del universo". "Soy musulmán, es decir, sumiso de Alá, que me creó", dice Abdeslam, que pregunta a su interlocutora si es también "sumisa" de la fe islámica.

De la persona que envió la carta no han trascendido detalles, más allá de que el correo partió de una oficina postal del departamento de Côte-d'Or. Fuentes judiciales citadas por 'Libération' han asegurado que no conocen a esta misteriosa emisaria ni pueden confirmar su identidad.