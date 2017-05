Sanz condena el atentado en Manchester y dice que "luchar contra el yihadismo requiere máxima colaboración entre países"

Etiquetas

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha mostrado su repulsa por el atentado terrorista en Manchester, que ha provocado hasta el momento 22 personas fallecidas y 59 heridos, y ha afirmado que "la lucha contra el yihadismo requiere de la máxima colaboración entre países".

En declaraciones a los periodista en Sevilla, Sanz ha traslado "la solidaridad, la cercanía y el cariño" del Gobierno de España a todo el pueblo británico, al tiempo que ha explicado que ha llamado al consul británico en Sevilla para trasladarle todo "el rechazo y la solidaridad que merece un atentado tan terrible con unas consecuencias tan terribles".

Asimismo, el delegado del Gobierno ha calificado de "muy impactantes" las imágenes del atentado, "con niños en un concierto y los padres esperando en la puerta", y ha insistido en que "es terrible" la situación vivida ayer.

"Tenemos que mostrar nuestra cercanía, pero también nuestra unidad, porque la lucha contra el yihadismo requiere de la máxima colaboración entre países, el intercambio de información, la cooperación a través de las policías de todos los países, y, desde luego, eso lo prestamos como voluntad y como trabajo diario en el ámbito internacional", afirma Sanz, que subraya que "es la manera para afrontar la lacra de este terrorismo fanático sin fronteras que representa el yihadismo".

Preguntado sobre si les consta que haya andaluces afectados, Antonio Sanz ha indicado que en estos momento no tiene datos que "puedan darle alguna información", y, añade, "no me atrevería porque todavía la información desde anoche no ha fluido, no se conocen tampoco todas las identificaciones de las personas, por lo que me gustaría ser prudente".