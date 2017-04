(VÍDEO) ETA. EL GOBIERNO EMPLAZA A LA BANDA A ACLARAR LOS ASESINATOS “QUE TODAVÍA ESTÁN SIN RESPONSABLES”

Etiquetas

(AVISO: estas declaraciones contienen imágenes de televisión que pueden contratarse en los teléfonos 915450110 y 667154701). El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, considera que ETA debe aportar datos de “aquellos asesinatos que todavía están sin responsables” y aceptar que “no hay etapas intermedias” antes de su disolución, por lo que no conseguirá nada a cambio de gestos como la entrega de parte de su arsenal. En una entrevista con Servimedia, Méndez de Vigo sostuvo que “la postura del Gobierno es muy clara” sobre el fin de la banda etarra y la misma “no ha variado ni un ápice desde 2011”.“La disolución de ETA es el objetivo, no hay etapas intermedias”, aseguró el portavoz, quien dijo que los etarras “no van a conseguir nada por entregar las armas como no han conseguido nunca nada”. “Están derrotados, les ha derrotado el Estado de derecho y la unidad de los demócratas”, remarcó.Añadió que el Ejecutivo “lo que quiere es se disuelvan, que pidan perdón y que ayuden a esclarecer aquellos asesinatos que todavía están sin responsables”. "NO TENDRÁN LAS COSAS MÁS FÁCILES"Sobre los crímenes sin resolver, Méndez de Vigo dijo que los terroristas deberían ayudar a aclararlos, bien sea entregando armas o por otra vía. Sin embargo, incidió en que la organización criminal tiene que ayudar a resolver "los casos que todavía están pendiente de esclarecimiento”, en referencia a los asesinatos cuyos autores se desconocen.Al mismo tiempo, el portavoz destacó que las víctimas del terrorismo deben tener claro “que el Gobierno estará siempre a su lado” y que desde La Moncloa no se van a hacer “las cosas más fáciles ni va a dar ningún beneficio de ningún tipo” a los etarras. Indicó que esto no sucederá porque la banda criminal ha sido derrotada gracias a la “actuación encomiable” de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de cuestiones como la cooperación de la UE, que aprobó medidas como la ‘eurorden’ de detención y entrega de terroristas.