(VÍDEO) ETA. EL PRESIDENTE DE LA RIOJA VE “INCOMPRENSIBLE” QUE CARMENA NO CUELGUE UNA PANCARTA POR MIGUEL ÁNGEL BLANCO

El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, consideró hoy "incomprensible" que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se haya negado a colgar en la fachada del Ayuntamiento de la capital una pancarta para recordar a Miguel Ángel Blanco. En una entrevista con Servimedia, Ceniceros dijo que no se entiende que Carmena haya rechazado colocar en el Palacio de Cibeles una pancarta para recordar los veinte años del asesinato del concejal de Ermua a manos de ETA.Según el presidente riojano, esta actitud de la alcaldesa madrileña contrasta con que cuelgue pancartas en el Consistorio "con cualquier otro motivo", en referencia a que se haya hecho, por ejemplo, con motivo de la situación de los refugiados o el World Pride. "SI RECTIFICAN, ME ALEGRARÉ"A pesar de esta reacción de Carmena respecto a la pancarta en recuerdo de Blanco, Ceniceros celebró que la alcaldesa de Madrid haya decidido, ante las críticas del Gobierno, del PP y de Ciudadanos, convocarán una concentración este miércoles, en que se cumplen veinte años del asesinato del edil de Ermua.En concreto, el Gobierno de la capital ha decidido sumarse al acto en recuerdo de las víctimas del terrorismo que para este miércoles ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias. "Si rectifican y mañana hacen un acto, puesto yo me alegraré", dijo el presidente de La Rioja, quien dijo que es labor de los políticos el "recordar el sufrimiento de las víctimas del terrorismo" y lo que en este contexto supuso el asesinato de Blanco y la movilización ciudadana posterior.