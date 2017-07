Villacís, sobre el homenaje a Miguel Ángel Blanco: "Este Ayuntamiento va a tener pancarta, quiera o no Ahora Madrid"

Etiquetas

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este martes que el Consistorio madrileño tendrá pancarta en homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 20 aniversario de su asesinato a manos de ETA "quiera o no quiera Ahora Madrid".

"Si no se quiere en Cibeles, se colgará del Edificio de Grupos, porque ya nos vamos a encargar los grupos municipales", ha expresado Villacís ante los medios de comunicación, una vez se ha conocido que todos los grupos se reunirán para intentar alcanzar un homenaje de consenso.

Villacís ha remarcado que reconocer a Blanco significa "reconocer lo que constituyó un paso firme de toda la sociedad contra la violencia etarra", cuando "se rechazó socialmente". "Había un sentimiento de hartazgo, de basta ya; fue un momento precioso que unió a todos los españoles, y hay que recordarlo", ha continuado.

La portavoz de la formación naranja ha hecho mención a "la memoria más reciente", cuando había "tanto dolor y tanto miedo, cuando había un atentado cada semana". "La figura de Blanco es absolutamente simbólica; para nosotros dice mucho, y no pasa nada por homenajear a esa figura, porque en este Ayuntamiento hay un montón de pancartas para todo", ha expresado.

"Me reconozco en la figura de Blanco; no he oído a asociaciones de víctimas quejándose de que se homenajee a esa figura, lo vamos a celebrar y estaremos allí donde se nos pida, y creo que hay que recordarlo", ha concluido.