YIHADISMO. ZOIDO DICE QUE “CUALQUIER SITUACIÓN DE PELIGRO HA SIDO NEUTRALIZADA” CON LAS ÚLTIMAS DETENCIONES

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, subrayó este sábado que “cualquier situación de peligro está neutralizada” con la detención y envío a prisión de los dos jóvenes detenidos en Madrid por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista, aunque subrayó que no se han hallado indicios de que se fuera a producir un atentado inminente en España.El titular del Interior se expresó en estos términos tras visitar la Jefatura Superior de Policía de Madrid, donde supervisó el dispositivo de seguridad activado con motivo de la celebración del fin de año. Zoido destacó que en esta Jefatura reciben un total de 700.000 llamadas que son la muestra del trabajo que se realiza, sobre todo en jornadas tan señaladas como la de esta noche. El ministro lanzó un mensaje de “serenidad” y “tranquilidad” y dijo tener “absoluta confianza” en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una prueba de ello, explicó Zoido, son las “intensas” labores de prevención que realizan en cuanto al terrorismo yihadista. “En el último año ha sido detenida cada cinco días una persona por una presunta relación con el terrorismo yihadista” y “desde 2015 (año en el que se decretó la alerta 4) se han producido 177 arrestos tanto dentro como fuera de nuestra frontera”, incidió. Después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz enviara este viernes a prisión incondicional a los dos jóvenes detenidos el miércoles en Madrid por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista, Zoido afirmó que, aunque la operación siga abierta, “cualquier situación de peligro ha sido neutralizada” y “no se han encontrado indicios de que se fuera a producir un atentado”. RAZONES PARA ESTAR "TRANQUILOS"Calificó de “rotundamente falso” que, como apuntan algunas informaciones, se haya encontrado el Kalasnikov y agregó que no está en su poder la información de que se quería comprar el mismo por Internet. En este sentido, llamó a la tranquilidad. “Tenemos razones para estar tranquilos” y “la seguridad está en buenas manos”. Zoido indicó además que la “amenaza global” del terrorismo yihadista “no nos tiene que hacer vivir con miedo”, porque de lo contrario “sería un triunfo de quienes quieren acabar con nuestro sistema de libertades”. Esta, aseguró, “es una batalla de todos”, también del Gobierno y de los partidos políticos. “Nos costó mucho conseguir la libertad y nadie nos la va a quitar”, subrayó. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, agradeció la labor de la Policía, no sólo en las fiestas de Navidad, sino “de manera permanente”. Cifuentes se mostró convencida de que los españoles y concretamente los madrileños van a poder disfrutar de las campanadas en la Puerta del Sol con “tranquilidad y seguridad” en una fiesta que culminará este año por vez primera con unos fuegos artificiales. “Van a ser unas campanadas muy especiales”, apuntó Cifuentes.