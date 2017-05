Las YPG celebran el apoyo de Trump y esperan tener un papel mayor en la lucha contra Estado Islámico

Etiquetas

Turquía confía en que EEUU deje de respaldar a los milicianos kurdos sirios

Las milicias kurdas sirias Unidades de Protección Popular (YPG) han celebrado la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suministrarles armamento en su lucha contra Estado Islámico, al tiempo que han confiado en tener en mayor papel en la batalla contra el grupo terrorista.

"Creemos que, a partir de ahora y tras esta decisión histórica, tendremos un papel más fuerte, más influyente y más decisivo para luchar contra el terrorismo a un ritmo más rápido", ha afirmado Redur Xelil, portavoz de las YPG, en una declaración remitida a Reuters.

Las autoridades de Estados Unidos aseguraron este martes que el presidente del país, Donald Trump, ha dado luz verde al suministro de armas para las YPG para apoyar la ofensiva para arrebatar a Estado Islámico la ciudad de Raqqa, a pesar del rechazo de Turquía, que no quiere que los milicianos kurdos sirios tengan más poder.

Las YPG han sido el principal aliado sobre el terreno de la alianza militar liderada por Estados Unidos en la lucha contra Estado Islámico y están comabtiendo en la campaña por Raqqa como parte de las denominadas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), una alianza de combatientes kurdos y sirios.

Las YPG llevaban meses reclamando a la alianza liderada por Estados Unidos que les suministrara armas para poder combatir contra los milicianos del grupo que lidera Abú Bakr al Baghdadi. Xelil ha asegurado que la decisión de Trump dará "un fuerte impulso" a "todas las fuerzas democráticas que luchan contra el terrorismo y traerá "resultados rápidos, grandes y positivos".

El representante de las YPG ha dicho que el respaldo de Estados Unidos pone de manifiesto la "confianza" generada por la lucha de esta milicia kurda contra "todas las formas de terrorismo", si bien ha puntualizado que este apoyo ha llegado "tarde en cierto modo".

Por su parte, el Gobierno turco ha manifestado que espera que el presidente de Estados Unidos deje de dar apoyo a las YPG. El vice primer ministro turco, Nurettin Canikli, ha asegurado este miércoles que Turquía no puede aceptar el respaldo de Estados Unidos a las YPG.

Ankara considera a las YPG como la extensión siria del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, catalogado como grupo terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y el propio Gobierno turco.

"No podemos aceptar la presencia de organizaciones terroristas que amenazarían el futuro del estado turco. Confiamos en que la administración estadounidense ponga fin a esta postura equivocada y la revoque. Una política así no va a ser beneficiosa. Uno no puede estar en el mismo saco que las organizaciones terroristas", ha asegurado Canikli, en una entrevista concedida a la cadena de televisión turca A Haber.