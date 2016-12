ZOIDO DICE A PNV Y BILDU QUE EL “MEJOR GESTO” CON ETA ES QUE LA BANDA SE DISUELVA Y PIDA PERDÓN A LAS VÍCTIMAS

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo hoy en el Congreso, en respuesta a la petición de PNV y Bildu de que haga algún movimiento respecto al fin de ETA, que el “mejor gesto” que cabe respecto a la banda criminal es que ésta se disuelva, entregue las armas y pida perdón a las víctimas. Zoido hizo esta afirmación en la Comisión de Interior, donde esta tarde explicó las líneas generales de su departamento para la presente legislatura. En lo que se refiere a la lucha contra ETA, el ministro se refirió al hecho de que el diputado del PNV Mikel Legarda y la diputada de Bildu Marian Beitialarrangoitia le pidieran algún “gesto” respecto a la banda etarra, en aspectos como la política penitenciaria, después de que anunciara a finales de 2011 que ponía fin a sus atentados. A este respecto, el ministro dijo que “el mejor gesto que hay que hacer” en la lucha contra ETA es la “entrega de las armas” por parte de la banda terrorista, “decir que se disuelven de una vez por todas y, al mismo tiempo, solicitar el perdón de las víctimas”.Añadió que los etarras deben también hacer un “reconocimiento del daño que han hecho” “y a partir de ahí las circunstancias, con la aplicación de la ley, irán cambiando”. Sin embargo, remarcó que “lo que no puede ser es lo que no puede ser”, en referencia a que el Gobierno haga los gestos que se le piden. Al mismo tiempo, en su intervención inicial, Zoido pidió a los partidos unidad para que esta legislatura sea “la del final definitivo de ETA”, de forma que la banda criminal no recurra a más “atajos” o “trampas” para evitar su “rendición definitiva”. Añadió que “a partir de ahí”, se podrá trabajar para “normalizar la paz”, algo en lo que dijo estará el ministro y su equipo.