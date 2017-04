ZOIDO PROMETE A LAS VÍCTIMAS QUE EL GOBIERNO NO CEDERÁ “UN ÁPICE” ANTE ETA

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró hoy que el Gobierno no va a ceder "un ápice” ante ETA y trasladó a las víctimas del terrorismo el "compromiso" de que se buscará la disolución "sin contrapartidas" de la banda criminal.Zoido hizo esta consideración en un acto en la sede de la Presidencia del Gobierno de Madrid, en la Puerta del Sol, donde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) entregó sus premios ‘Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia’.El responsable de Interior fue uno de los distinguidos, como también lo fueron la titular de Defensa, María Dolores de Cospedal; el consejero de Justicia y Presidencia de Madrid, Ángel Garrido; el concejal del PP en el Ayuntamiento de la capital Fernando Martínez Vidal; y la Universidad Francisco de Vitoria.En la ceremonia también estuvo presente la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, así como la de la Asamblea madrileña, Paloma Adrados; el director general de la Policía, Germán López; el de la Guardia Civil, José Manuel Holgado; el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste; y la directora general de Víctimas de Interior, Sonia Ramos.Otros asistentes fueron la presidenta de honor de la AVT, Ángeles Pedraza; el diputado de Ciudadanos en el Congreso Miguel Gutiérrez; así como la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco.DERROTA "SIN CONTRAPARTIDAS"En este sentido, tras recibir su premio de manos del periodista Antonio Jiménez y del actual presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, Zoido se refirió a la entrega parcial de armas que ETA escenificó en Francia hace unas semanas y sostuvo que “el Gobierno y la sociedad no van a ceder” ante las pretensiones de la organización terrorista.El titular de Interior señaló que la banda etarra está al “final” de su trayectoria criminal y sólo le queda disolverse, pedir perdón a las víctimas y saldar sus deudas con ellas. Remarcó que no cabe negociación posible con los terroristas, puesto que “el Gobierno y la sociedad no van a ceder un ápice”.Asimismo, el titular de Interior expresó el “compromiso” del Gobierno con las víctimas de buscar la “derrota incondicional y sin contrapartidas” de ETA y que las víctimas deben estar convencidas de ello.A su vez, Cospedal se comprometió a defender desde sus actuales responsabilidades “la conciencia colectiva de lo que de verdad pasó” con la banda etarra y a restar “toda legitimidad política o social” al terrorismo.EVITAR LA "DESMOVILIZACIÓN"La titular de Defensa añadió que las víctimas del terrorismo son “auténticos héroes” de la sociedad y que el “mejor legado” se puede dejar a las próximas generaciones es que éstas tengan claro que el conjunto de los españoles son “moralmente superiores” a los etarras y que ésa ha sido la "victoria” sobre la banda criminal.A su vez, Garrido defendió que no se puede pagar “un precio” a los etarras porque hayan dejado de matar y destacó cómo la Ley de Víctimas del Terrorismo que se está elaborando en la Asamblea regional permitirá, entre otras cosas, trasladar en colegios e institutos los valores de los que han sufrido el terrorismo en España.Asimismo, aunque el galardón lo recogió su consejero, Cifuentes tomó la palabra para alertar del riesgo de “desmovilización” contra el terrorismo una vez que la banda etarra ha dejado de matar. Apuntó que esto ha llevado, por ejemplo, a que algunos hayan pedido la supresión del delito de enaltecimiento del terrorismo, en referencia a Podemos. Por este motivo, la presidenta regional dijo que las víctimas deben “mantenerse firmes” en defensa de su dignidad y memoria. Cifuentes también se refirió al “paso importantísimo” que supondrá la nueva Ley de Víctimas de la región, puesto que permitirá transmitir en los centros educativos lo que pasó con la violencia etarra.