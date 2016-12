Zoido al Congreso: "Unámonos para que ETA y su entorno no sigan amparándose en trampas"

Etiquetas

Promete financiación y un nuevo proyecto educativo, además de crear en Madrid una sede del Centro Memorial de las Víctimas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido a los grupos del Congreso que se "unan" para que ETA y su entorno no se ampare en "trampas" y se consiga la rendición definitiva, entregando las armas y pidiendo perdón a las víctimas. "Y a partir de ahí, a normalizar la paz", ha dicho.

Zoido ha anunciado ante la Comisión de Interior que financiará la investigación de los asesinatos de ETA y que creará la sede en Madrid del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo que tiene su sede principal en Vitoria, donde está previsto que se reúna documentación inédita aportada por Francia.

"Que la legislatura de la seguridad de la concordia sea también la del final definitivo de ETA", ha sostenido Zoido cinco días después de que la Guardia Civil impidiera en el sur de Francia que ETA grabara una supuesta destrucción de parte de su armamento.

"Unámonos para que ETA y su entorno no tengan más atajos, no usen más trampas, no sigan amparándose en el engaño: rendición definitiva, entrega de las armas y perdón a las víctimas. A partir de ahí, a normalizar la paz, que ahí también nos tendrán a mí y a mi equipo", ha asegurado.

Zoido ha prometido "mejoras normativas" en el régimen de prestaciones; en lo que se refiere a la Insignia y régimen que reconoce a amenazados, ilesos y familiares de fallecidos y heridos; o la equiparación de las indemnizaciones a abonar por el Estado, con independencia de que se determine o no la responsabilidad civil fijada en sentencia penal en delitos de terrorismo, y con independencia de que el atentado se cometa o no en territorio español.

PROYECTO EDUCATIVO

También ha hablado de financiar la investigación de la historia del terrorismo en el País Vasco con especial atención a "los hechos objetivos" y desarrollar un "indispensable" proyecto educativo que prueba la "sensibilización sobre memoria y prevención del terrorismo entre nuestros niños y jóvenes".

El político del PP, que se ha referido a las víctimas como "mártires de la democracia", se ha comprometido a elaborar un plan de actuación internacional para la difusión del daño causado por el terrorismo en España, "permitiendo a su vez dar visibilidad a un modelo español de atención a las víctimas unánimemente reconocido en los últimos años en todas las instancias y foros internacionales".

"En definitiva", ha resumido, "para los victimarios todo el peso de la ley y para las víctimas, todo nuestro apoyo y cariño". "Lo demostraremos con hechos", ha concluido.