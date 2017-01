Zoido no abordará cambios para los presos de ETA hasta que pidan perdón y colaboren con la Justicia

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este lunes que no abordará cambios en la política penitenciaria para los presos de ETA hasta que pidan perdón y colaboren con la Justicia. "No he hablado con el Gobierno vasco en absoluto del tema de presos", ha comentado en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.