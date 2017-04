La alcaldesa de El Espinar apunta que el terrorista estaba "de paso" y agradece la labor de la Guardia Civil

Etiquetas

La alcaldesa de El Espinar, Alicia Palomo, ha asegurado hoy que los vecinos del municipio segoviano se encuentran "tranquilos" ya que el presunto terrorista detenido en la madrugada del sábado estaba "de paso", al tiempo que ha agradecido la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por su "labor".

Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, para confirmar que no poseía muchos más datos ya que las "diligencias" las llevan "directamente" desde el Ministerio del Interior.

No obstante, sí ha confirmado el "revuelo" que se ha generado en la localidad una vez que se ha conocido la noticia a través de los "medios de comunicación" y las "redes sociales". "Sí que ha habido cierto revuelo entre los vecinos cuando han conocido la noticia, pero no ha pasado de ahí ya que la detención se ha realizado por la noche y no nos hemos enterado, prácticamente, de nada", ha continuado.

En este punto, Alicia Palomo ha querido "agradecer" la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, por "mantener" la "seguridad" de todos los vecinos.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón de 43 años de edad, nacido en Egipto, sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención dictada por su supuesta pertenencia a una organización terrorista.

La detención se ha producido tras una investigación intercambiando información con los servicios de información egipcios y alemanes. El arrestado será puesto este sábado a disposición judicial para iniciar los trámites de su extradición a Egipto, donde se le acusa de pertenencia a una organización terrorista, según ha informado el Ministerio del Interior.

La investigación ha permitido conocer que el arrestado habría residido durante un tiempo en otros países europeos como Alemania, donde también habría estado incurso en una investigación. Asimismo, el detenido estuvo vinculado a la célula terrorista desarticulada en abril de 2002 en Hamburgo, aunque fue puesto en libertad posteriormente, según Interior.

NUEVO 'CASO'

Esta detención se suma a la que efectuó la Guardia Civil el pasado 13 de diciembre en la capital segoviana a Daniel Fernández Aceña, un sicario de los GAL condenado por el asesinato del ferroviario francés Jean Pierre Leiba en Hendaya en 1984 --al que confundieron con un integrante de ETA--, y que terminó viajando a zonas de conflicto para abrazar la yihad.

Natural de Irún, había viajado a Afganistán, Siria y Palestina, "donde dijo haber estado dispuesto a cometer atentados suicidas si hubiera tenido la ocasión", según informó en su día el Ministerio del Interior. Había sufrido un proceso de radicalización, hasta el punto de que "tenía la determinación de cometer un atentado terrorista".