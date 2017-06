El atentado de Hipercor cumple 30 años: así lo recuerda quien lo vivió 'in situ'

Etiquetas

"El humo era tan denso que parecía sólido. Estaba todo destrozado y entre los cascotes estaban las víctimas. Hacía mucho calor y los bomberos se apresuraban en sacar a víctimas de entre los escombros. Fue entonces cuando los vimos. Dos niños junto a una mujer. Ahí te derrumbas y ves, con toda la crueldad, que la barbarie terrorista no tiene límites".

Han pasado 30 años, pero a Juan, un policía que vivió el atentado de Hipercor de ETA, las imágenes no se le han borrado de la cabeza. "Sobre las tres de la tarde, ETA había hecho tres llamadas desde cabinas telefónicas, comunicando que tendría lugar una explosión en el Hipercor de la Avenida Meridiana de Barcelona entre las 15.30 y las 15.40 horas. Unos compañeros hicieron una inspección ocular y no vieron nada, así que decidieron no desalojar el edificio. En aquella época las falsas amenazas eran normales. Cuando a las 16.10 nos llamaron, corrimos todos hacia el centro comercial", rememora.

El 19 de junio de 1987 el "comando Barcelona" hizo explotar varios bidones cargados con treinta kilos de amonal y cien litros de líquido inflamable escondidos en el maletero de un Ford Sierra previamente robado y que habían estacionado en la primera planta del aparcamiento de Hipercor.

La bomba abrió un cráter en el suelo del aparcamiento y un boquete en el techo, por los que pasó una ola de fuego que abrasó y asfixió a empleados y clientes. "Cuando llegamos allí todos nos ofrecimos voluntarios para entrar. Intuíamos que el número de víctimas iba a ser elevado y nos podían las ganas de ayudar, la rabia por no haberlo evitado, la pena por ver hasta dónde es capaz de llegar el ser humano. Pero nadie te prepara para lo que vas a ver, cuerpos quemados, gente joven que no tenía por qué morir... Fui incapaz de dormir durante semanas. Las imágenes y el recuerdo del olor que se respiraba me acompañaban siempre", continúa.

El atentado se saldó con 21 muertos, cuatro de ellos niños, y 45 heridos, por primera todas civiles, convirtiéndose en el más sangriento de la historia de ETA. Como responsables de la masacre, fueron condenados los miembros del "comando Barcelona" Domingo Troitiño y Josefina Ernaga a penas que sumaban más de 1.600 años de cárcel, así como Rafael Caride Simón, condenado a 790 años de cárcel. La Audiencia Nacional también condenó a otros 790 años de cárcel al dirigente etarra Santiago Arróspide "Santi Potros" por ordenar la masacre, una sentencia que confirmó el Tribunal Supremo en julio de 2004.

La vicepresidenta acudirá a Cataluña

Para Alfonso Sánchez, presidente de la AVT, la situación de las víctimas ha cambiado radicalmente en estos 30 años. "El cambio ha sido significativo. Tenemos la mejor legislación en cuanto a la atención a las víctimas de toda Europa. Los 70, 80 y 90 fueron años de plomo, pero llegó un momento en el que la sociedad se concienció y cada vez que había un atentado salían a decir que no a ETA, con las manos blancas", explica.

Sin embargo, para Sánchez todavía queda mucho por hacer. "Hay que normalizar las situaciones diarias. Por ejemplo, en Oñate se ha hecho un escrache a la Guardia Civil. En ciertos lugares y en ciertos partidos el apoyo social es cero, pero se ha avanzado mucho en 30 años. También es cierto que las propias víctimas velamos por las víctimas", cuenta.

Además de representantes de colectivos de víctimas, acudirán a los actos de homenaje, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el presidente catalán, Carles Puigdemont, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, entre otras autoridades.

Así, Soraya Sáez de Santamaría inaugurará a las 17.00 horas en el Archivo de La Corona de Aragón la exposición fotográfica "Una mirada a Hipercor, 30 años después del atentado", en presencia, entre otros, del ministro de Interior.

A las 19.00 horas, se celebrará también un homenaje frente al monumento a las víctimas del terrorismo, erigido en la Avenida Meridiana de Barcelona, a escasos metros de donde se situaba el centro de Hipercor donde ETA cometió su mayor masacre.