Un socialista francés dice que Rajoy ha dado "casi" el visto bueno al desarme de ETA

Etiquetas

El dirigente del Partido Socialista Francés (PSF) y vicepresidente del Consejo Régional de Aquitania, François Maitia, ha asegurado que el desarme de ETA, que se espera que esté concluido este próximo 8 de abril en Baiona, es "una etapa necesaria" aunque "quizás un poco escenificada", y se ha mostrado convencido de que el Gobierno de España le ha dado "casi un visto bueno".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el político vasco francés, ha asegurado que "el fin de la lucha armada no podía pasar sin esta etapa del desarme" que debería culminar el próximo 8 de abril en Baiona.

En su opinión, tras "la victoria de la democracia" la actividad terrorista de ETA "no tenía sentido". "ETA se ha dado cuenta de que su lucha no podía avanzar y después de este visto bueno, es una etapa necesaria, quizás un poco escenificada, pero necesaria", ha dicho.

Maitia ha asegurado que el PSF hace "mucho tiempo que ha militado por el cese de la luchar armada de ETA" y había "preconizado una salida dialogada". "Los Gobiernos han dicho que no hacían una guerra contra los vascos, sino contra el terrorismo, y que, desde su punto de vista, no había guerra y no se podía hablar de paz, sino castigar a los terroristas", ha añadido.

A su juicio, "las cosas" se encuentran en "una línea intermedia". "Lo primero, lo más importante, es que la sociedad vasca no sufra más este miedo que había con la lucha terrorista", ha dicho.

IZQUIERDA O DERECHA

Maitia ha asegurado que en Francia, la línea política, sea un Gobierno de izquierda o de derecha, considera que este es "un problema de España". "Como España es un país democrático, muy integrado en Europa, la solidaridad de las democracias hace que solo España puede decidir sobre los pasos adelante", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que Francia ha esperado a que España "lo haga" y, a su juicio, ahora el Gobierno de Mariano Rajoy "da casi un visto bueno" a que el desarme de ETA "sea algo concreto". "En toda las cosas de la lucha antiterrorista, España pedía cosas a Francia y Francia hacía lo que tenía que hacer", ha concluido.