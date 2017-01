El macabro escenario que encontró la policía en el club Reina de Estambul

Las imágenes del interior del club Reina, la discoteca de Estambul que fue atacada de forma salvaje la pasada Nochevieja, han sido difundidas a través de las redes sociales. Varios medios británicos han recogido las fotos del atentado acaecido en la lujosa discoteca turca.

Dichas imágenes pueden herir sensibilidades debido a la dureza de su contenido. Se sabe que el sospechoso disparó durante varios minutos a los presentes utilizando un Kalashnikov AK-47. El ataque supuso la muerte de 39 personas y 69 heridos. Tres se encuentran en estado crítico. Se estima que había más de 600 personas en el local.

From a direct source in #Istanbul. 2 out of 3 Photos from the New Years eve TERROR attack at Reina nightclub#DrainTheSwamppic.twitter.com/WxmELNI9T0