¿Un español luchando en Siria contra el Estado Islámico? "Lo habéis hecho muy bien"

Las Syrian Defense Forces, un grupo paramilitar que actúa en Siria en apoyo del propio Ejército sirio y que lucha contra el Estado Islámico, han emitido un vídeo de combates en el norte de Siria, en el que se ve un grupo de combatientes que tras luchar contra elementos islamistas, acuden en auxilio de varios civiles que han resultado heridos.

En concreto, la grabación que ha sido suministrada a Lainformacion.com por la compañía de Inteligencia AICS, se centra en uno de ellos de 60-65 años, que tiene una herida en el estómago. Transportado por dos combatientes hasta cerca de una excavadora donde están el resto de milicianos, se procede a tratar la herida con medios de urgencia.

En este preciso momento, en el fotograma 1:47, es cuando aparece uno de los combatientes que es el que aplica las curas de urgencia al herido. Vestido con uniforme de camuflaje modelo pixelado, se aprecian varios detalles que llevan a concluir que no se trata de un combatiente sirio, ni probablemente musulmán.

Porta el reloj en la muñeca izquierda, algo que solo los combatientes extranjeros no musulmanes llevan. También usa guantes quirúrgicos para tratar al herido. Sin duda algo que ningún combatiente local hace ante la carencia de los mismos.

Emplea también gasas de botiquín. El individuo maneja un paquete de gasas de las habituales en los botiquines de combate (paquetes con 25 gasas plegadas de 15x15). De hecho, en tomas posteriores se ven las bolsas de los botiquines de combate.

La radio de comunicaciones (pocket) está encendida y se pueden escuchar los mensajes por el altavoz. En uno de ellos, tras dar paso a una estación (ininteligible) por parte de un operador, se escucha la voz de este diciendo en español "lo habéis hecho muy bien".

En un momento dado, mientras está ejerciendo presión sobre la herida para cortar la hemorragia, el individuo responde a uno de los combatientes locales con la palabra inglesa "ok". Analizado el fonema con detenimiento por expertos de AICS, no se aprecia acento anglosajón alguno, por lo que se considera que el combatiente no es de habla inglesa. Por el acento neutro que resulta de sus palabras, se valora con significativa certeza que pudiera tratarse de un individuo de habla hispana.

Además, el hecho de que la radio está sintonizada en el canal en el que se escucha hablar español hace entender que el propio individuo conoce el idioma.

Las Syrian Defense Forces es un grupo formado por voluntarios que luchan contra Estado Islámico y que no están alineados con los grupos rebeldes. No hay más de 2.000 efectivos y disponen de armamento reducido. Cuentan además con poco o nulo apoyo desde Damasco, a pesar de luchar en su beneficio, y entre sus filas aceptan mercenarios.