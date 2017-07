Las víctimas de ETA son "los principales merecedores de un reconocimiento público", según un informe

Etiquetas

"La cultura de la violencia no desaparece de la noche a la mañana", advierte el catedrático Francisco José Llera Ramo

Las víctimas de ETA son "los principales merecedores de un reconocimiento público" por parte de las instituciones, por lo que existe una "demanda mayoritaria" para que la memoria y el reconocimiento de las víctimas de la violencia y quienes lucharon contra ella tengan un lugar en la agenda pública, según afirma un 83 por ciento de los encuestados por Euskobarómetro, sin que haya "diferencias ideológicas llamativas".

Así se desprende del informe 'La sociedad vasca ante la memoria de las víctimas y el final del terrorismo', realizado por el Equipo Euskobarómetro del Departamento de Ciencia Política de la UPV/EHU, dirigido por el catedrático Francisco José Llera Ramo, y que se ha presentado este viernes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander con motivo del encuentro 'De Hipercor a Ermua. El terrorismo y sus víctimas'.

El informe, dado a conocer por el catedrático Francisco José Llera, también señala que un 80 por ciento de los 1.200 encuestados mayores de edad que vive en el País Vasco considera que son los asesinados por la banda terrorista los merecedores de dicho reconocimientos. En tercer lugar, un 70 por ciento de los encuestados cree que quienes lo merecen son los extorsionados, amenazados y exiliados por la violencia.

"En todos estos casos, o no hay diferencias entre nacionalistas y no nacionalistas o, en el único caso que la hay (el de los miembros de los cuerpos policiales), el apoyo es mayoritario en ambos grupos de opinión e identidad y, además, el apoyo también es mayoritario en todos los electorados, aunque sea con distinta intensidad", ha explicado el catedrático.

Este informe también incide en que existe un "apoyo minoritario" y un "rechazo mayoritario" a los etarras muertos en enfrentamientos, los huidos o exiliados, o a los presos de ETA excarcelados. "En este caso, mientras que los nacionalistas se muestran divididos, los no nacionalistas toman una clara posición contraria (entre el 58% y el 71%), quedándose solo en el apoyo mayoritario el electorado de Bildu (entre el 70% y el 75%)", añade el texto presentado este viernes en la capital cántabra.

VICTIMIZACIÓN DE LA SOCIEDAD VASCA

Sobre la victimización de la sociedad vasca, Llera ha explicado que "hay una presencia sociológica muy asimétrica". Ha concretado, a este respecto, que un 45 por ciento de los ciudadanos vascos tiene o ha tenido "contacto directo" con algún preso o alguien relacionado con "los victimarios". Por lo tanto, "son los que más presencia tienen en el tejido social vasco".

Por el contrario, los que han sufrido la violencia, los asesinados, heridos, extorsionados o secuestrados "han tenido una menor presencia cotidiana" debido "a su mayor aislamiento social".

Del mismo modo, el trabajo pone de manifiesto que a pesar de que un 59 por ciento de la población está "muy o bastante preocupada" por la repetición de la violencia callejera, un 70 por ciento cree que "es improbable" que ETA o "algún grupo disidente" puedan volver a usar la violencia.

Por otro lado, el informe refleja que hay un "idéntico apoyo y consenso" en lo referido a la propuesta de que los planes educativos incluyan en su programación la prevención de la radicalización con el objetivo de que no se vuelvan a producir "actitudes violentas, sectarias o intolerantes".

Según ha relatado Llera Ramo, otros puntos del trabajo ponen de manifiesto que un 54 por ciento de los encuestados "ha oído habar" del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, frente un 44 por ciento que no, lo que, en su opinión, supone "una buena noticia".

En el mismo sentido, ha concretado que el conocimiento es "mínimo" entre los votantes de Podemos y "máximo" entre los de Ciudadanos, a pesar de lo cual un 53 por ciento considera "muy o bastante necesario" que exista dicho Centro.

Y en lo referido al "papel activo" que debe tener el testimonio de las víctimas del terrorismo en colegios e institutos, ha destacado una "división de opiniones" y que mientras que los encuestados no nacionalistas "lo tienen relativamente claro", los nacionalistas "están divididos internamente". En concreto, ha señalado que los votantes del PNV y de EH Bildu "no saben lo que les conviene".

En lo relativo a la institucionalización de un día para las víctimas los no nacionalistas lo apoyan mayoritariamente, mientras que los nacionalistas lo rechazan, sobre todo Podemos y EH Bildu.

También ha dicho que la movilización "ha sido clave" para el final de ETA a pesar de que un 59 por ciento "nunca" participó en las iniciativa contra ETA convocadas por grupos pacifistas o instituciones, aunque "menos aún" lo hicieron los convocados por la izquierda abertzale, tal y como ha añadido.

"HAY UNA EVOLUCIÓN POSITIVA, PERO NO SE PUEDE BAJAR LA GUARDIA"

Preguntado después de presentar todos los datos del informe por si se ha avanzado en la reconciliación en el País Vasco, Llera ha asegurado que hay indicadores que "son pilares que apoyan ese horizonte de transversalidad, de aceptación del Estado de Derecho y de la pluralidad democrática", pero que al mismo tiempo los hay que "no son tan positivo", como "la división" social que "se ve todos los días".

"Hay una evolución positiva, es evidente, pero no se puede bajar la guardia. La cultura de la violencia no desaparecer de la noche a la mañana, hay generaciones socializadas que viven con un control brutal", ha alertado, refiriéndose, por ejemplo, a zonas del interior de Vizcaya o Navarra. En su opinión, "se nota mucho" que hay "inercias del pasado que no son fáciles de desmontar".

De hecho, considera que la reconciliación se trata de "una pelea de largo recorrido" porque "ETA ha tenido muchos años para transformar su imagen social, a nosotros nos ha costado muchísimo trabajo construir nuestra propia imagen social, sobre todo vinculada al Estado de Derecho y a la defensa de los valores democráticos, que para nosotros es una obviedad, pero para ellos no".