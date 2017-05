Lorenzo: "Haré lo que sea necesario para que la Ducati sea competitiva en el futuro"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo afirmó este jueves que hará "lo que sea necesario para que la Ducati sea competitiva en el futuro", pese a que la temporada "no ha empezado bien" para él, ya que es decimotercero en la clasificación tras tres carreras, aunque añadió que cada vez se siente "más cómodo" y está "trabajando más duro" de cara al Gran Premio de España de este fin de semana.

"Aunque la moto no sea perfecta para mi estilo de pilotaje, cada vez estoy más cómodo y trabajando más duro. Haré lo que sea necesario para hacer que la Ducati sea competitiva en el futuro", apuntó el mallorquín, que cumplió este jueves 30 años, en la sala de prensa del Circuito de Jerez.

El balear sabe que "la temporada no ha empezado muy bien". "Las expectativas eran muy altas tras llegar a Ducati y las cosas no han sido tan fáciles como parecían. Voy a necesitar tiempo para adaptarme a la Ducati. En Austin acabé sexto en la clasificación, y en la carrera terminé a tres segundos de Andrea (Dovizioso), que lleva varios años en el equipo", recordó.

Al ser preguntado por cuál sería un buen resultado en Jerez, donde la curva 13 lleva su nombre, el pentacampeón del mundo manifestó que "depende de muchas cosas". "Para la Ducati no es, teóricamente, el mejor circuito, pero sí para mi estilo de pilotaje. He hecho buenas carreras aquí en el pasado e intentaré compensar las dificultades que tenemos con mi ambición y buenas sensaciones sobre la moto", dijo el piloto, que se ha impuesto en este circuito en cinco ocasiones en el pasado.

Por otra parte, el de Palma reconoció que, aunque los resultados no el han acompañado al principio de la temporada, tiene una "buena actitud" y su equipo le está "apoyando" y le da "todo" lo que necesita. "Incluso en Argentina, cuando me caí en la primera vuelta, no hice el gesto más adecuado y no me dijeron nada. Estoy intentado trabajar lo máximo posible para dar buenos resultados", expresó.

ELEGIRÍA A MÁRQUEZ PARA COMPETIR EN LA ÚLTIMA CURVA

Lorenzo también fue preguntado por el piloto que elegiría para competir en la última curva del trazado gaditano, escenario en el pasado de grandes duelos, entre ellos uno suyo con Marc Márquez (Repsol Honda), y, tras dudar un poco, eligió al de Cervera. "Es difícil. Rossi y Márquez frenan muy fuerte y es difícil decir cuál es mejor", apuntó. "Diría Márquez, porque es más joven y tiene menos miedo de caerse. Bueno, ahora se está haciendo mayor, tiene 24 años ya", bromeó, dejando claro entre risas que ahora está "lejos" del ilerdense.

Por otra parte, el piloto de Ducati afirmó que está "deseando rodar" para ver si ha "mejorado". "Siempre es bueno poder hacer tests y rodar, pero en las últimas carreras la posición del piloto cambia bastante. Ya tenemos clara la configuración. Estoy deseando rodar a ver si hemos mejorado", apuntó.

Finalmente, Lorenzo expresó que actualmente está "trabajando más y sufriendo más". "Trabajo de manera más inteligente, más científica y pensando en qué necesito para sacar el máximo de la moto. También trabajo mi condición física, en el gimnasio, aumentando mis músculos", concluyó.