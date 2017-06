Lorenzo: "Somos mucho más competitivos en ritmo que a una vuelta"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha asegurado que son "más competitivos en ritmo que a una vuelta" y ha afirmado que a pesar de salir desde la séptima plaza en el Gran Premio de Italia puede ponerse pronto "luchando con el primer grupo" y optar a la victoria, ya que considera que no hay una moto que "destaque" por encima del resto.

"Somos mucho más competitivos en ritmo que a una vuelta. He cambiado de moto, he hecho tres salidas, la última con una moto que tenía un motor demasiado agresivo. Podía haber mejorado un pelín y haber estado en segunda línea. Lo importante es hacer una buena salida. Esta vez podemos estar luchando con el primer grupo", declaró a Movistar MotoGP tras la sesión de calificación.

El balear explicó sus sensaciones durante la jornada. "Sabía que iba a sufrir un poco por la tarde, porque no me encuentro tan bien como por la mañana. Ayer, empujando con un neumático nuevo detrás, hice 1:47,9, y hoy he mejorado un segundo pero no ha sido suficiente para tener una posición muy buena. No está mal la séptima posición, el primero de la tercera línea, casi igualando la mejor calificación que hice en Austin", indicó.

A pesar de todo, no cree que haya grandes diferencias con respecto a Yamaha, que se hizo con la pole de la mano de Maverick Viñales. "Las Yamahas han mejorado mucho; Maverick -Viñales- ha hecho un gran tiempo, Valentino también... Tienen buen ritmo pero no estamos lejos, no hay ninguna moto que destaque este fin de semana. Además, hemos encontrado un 'setting' que con mi estilo de pilotaje puede dar sus frutos en el futuro y estoy muy contento con el descubrimiento. Vamos a ver si eso ayuda un poco mañana", subrayó.

Por último, Lorenzo se guardó su opción de goma delantera para la carrera del domingo en Mugello. "Detrás yo creo que todo el mundo saldrá con el medio, delante todavía no se sabe", finalizó.