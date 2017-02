APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres se presentarán en coalición a las elecciones al campo en la región

Etiquetas

Las organizaciones agrarias de APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres se presentarán a las próximas elecciones al campo en coalición bajo el nombre de Asaja Extremadura con el objetivo de "plasmar la realidad del campo extremeño, que quiere unidad".

Así lo han anunciado en una rueda de prensa conjunta celebrada este miércoles en Mérida los presidentes de ambas organizaciones, Juan Metidieri, de APAG Extremadura Asaja, y Ángel García Blanco, de Asaja Cáceres.

En su intervención, Metidieri ha instado a todos los agricultores y ganaderos a movilizarse en las elecciones del próximo 12 de marzo y manifiesten con su voto "con quién se identifican", y ha admitido que "lo que está en juego es el nombre de los representantes en las mesas de negociación".

Por su parte, García Blanco ha asegurado que desconoce "en qué condiciones" se van a celebrar las elecciones al campo a las que "Asaja sale a ganar", y ha apuntado que "van a intentarlo pese a esta manipulación a las que les está sometiendo el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara".

En este punto, el presidente de Asaja Cáceres ha recordado que actualmente las elecciones están impugnadas, lo que "no deja de ser una chapuza más a la que Vara nos va acostumbrando", y ha indicado que "todavía no saben el censo de votantes".

Asimismo, Ángel García ha incidido sobre este tema que espera que todas las organizaciones agrarias partan en "iguales" condiciones, y ha deseado que "no haya ninguna a la que el censo electoral se le haya pasado por debajo".

REUNIÓN CON VARA

Por otro lado, el líder de Asaja Cáceres ha solicitado un debate "cara a cara" con Guillermo Fernández Vara para "abordar los problemas del sector agrario, dado que él parece ser que se erige como el máximo representante de la otra organización agraria mayoritaria en la región", en referencia a UPA-UCE.

Sobre este asunto, García ha afirmado que "Vara ha dicho que como presidente de la Junta no puede influir en las elecciones al campo", aunque considera que "como secretario general de un partido político" va a "apoyar a una determinada organización agraria".

Por todo ello, Metidieri ha señalado que "no sirve de nada quejarse de que no se les representa o no están las personas que les gustaría", y ha asegurado que "es el momento de nombrar a esas personas que tienen que estar en las mesas de negociación".

Además, el presidente de APAG Extremadura Asaja ha señalado que es "democrático, lícito y legal" que se celebren las elecciones cada cinco años, tal y como marca la actual Ley Agraria.

A su vez, García ha indicado que la consejera del ramo, Begoña García Bernal, "necesita días de 36 horas para hacerse cargo de los mercados, de los mercadillos, de los aeropuertos y del 112", en referencia a los diferentes departamentos que dirige al frente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

Por ello, ha pedido a Vara que "quite competencias para que la Consejería de Agricultura sea exclusivamente de Agricultura y Ganadería, o una fórmula que podría ser válida es que solicite al ex consejero de Agricultura, Juan María Vázquez, en comisión de servicios y le nombre consejero de Agricultura adjunto, y que se haga cargo de estos temas".

MÁS TEMAS AGRARIOS

En otro orden de cosas, García también ha lamentado que "las decisiones que ha tomado la Junta para solucionar el tema de la tuberculosis bovina ha sido seguir matando vacas y seguir matando cabras", y ha recordado que el pasado 17 de noviembre "se celebró una manifestación histórica" en Trujillo.

Además, el presidente de APAG Asaja Cáceres ha reiterado el anuncio del pasado martes, 31 de enero, de que "las dos multinacionales tabacaleras compran tabaco en la región, o les van a hacer el boicot a sus productos".

Asimismo, García ha recordado la "situación de los cereales en Extremadura, la situación del viñedo o la situación de la apicultura" en la región, y ha afirmado que la Junta "tiene dos opciones, o seguir apostando por esta consejería de mercadillos, transportes y aeropuertos o apostar por una agricultura y ganadería seria en la región".

RECURSO ELECTORAL

En otro punto, ante las preguntas de los medios sobre la impugnación a las elecciones presentada por APAG Asaja Cáceres, García ha señalado que "lo más normal es que dada la gravedad que podría suponer la suspensión de las elecciones, lo normal es que siga el proceso electoral".

No obstante, el líder de APAG Asaja Cáceres ha expresado que "Vara va a saber con posterioridad a las elecciones si son válidas o no", y ha advertido que "Asaja lo que piensa, lo lleva a efecto". En este punto, García ha indicado que las elecciones al campo son "una auténtica chapuza".

Concretamente, ha expresado que es "más propia de un régimen bolivariano", y ha informado de que "siguen adelante con el recurso, y puede que dentro de siete u ocho meses se encuentren con la sorpresa de que haya que repetir las elecciones". Finalmente, García ha reiterado que Asaja "quiere unas elecciones libres y con garantías para todos los que se presenten" a los comicios.

NOVEDADES PAC

En otro orden, también ante las preguntas de los periodistas, Juan Metidieri también ha informado sobre las novedades en la Política Agrícola Común para 2017, y ha indicado que "hay novedades principalmente técnicas".

En este sentido, el líder de APAG Extremadura Asaja ha señalado que "hay algún cambio en la figura del agricultor activo, que se flexibiliza demasiado" y ha señalado en referente a los pagos acoplados, que "existirá una modificación en la que habrá que tener más cordero para poder acceder al pago acoplado en la siguiente campaña".

Por último, Metidieri ha confirmado que "no comparten" la modificación en la figura del agricultor activo, "porque siempre han apostado porque tienen que cobrar más el que de verdad haga agricultura activa, genere riqueza y fije población" en Extremadura.