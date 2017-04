ARAG-ASAJA recomienda a agricultores que informen al seguro de los siniestros producidos por las últimas heladas

Etiquetas

Durante la pasada noche se han producido heladas intensas en una amplia zona de La Rioja Alta, Rioja Alavesa y en una zona del Alhama-Linares, que han afectado a los cultivos con diferentes grados de afección, especialmente al viñedo y a los frutales. Según algunos agricultores afectados, por extensión, "es la helada más importante que han visto nunca".

Los daños están siendo cuantificados por los productores y por las entidades aseguradoras y ARAG-ASAJA recuerda a los agricultores "que den parte de estos daños al seguro para que su siniestro sea advertido".

Precisa, además, "que los daños pueden pasar desapercibidos a simple vista ya que la helada puede parecer que no ha tenido lugar". Por este motivo, "la organización recomienda que no se haga ninguna intervención en las plantas, no sea que se eliminen muestras necesarias hasta hablar con los peritos del seguro y que éstos evalúen las consecuencias".

Los daños se han producido principalmente en viñedo y en frutales (donde el índice de suscripción es más generalizado dado que las consecuencias suelen ser mayores) y habrá que esperar la evolución de la remolacha, patata, guisante verde y la espigación de los cereales.

Dentro de los siniestros asegurables, el hielo no es una práctica generalizada, por eso ARAG-ASAJA insiste "en la importancia de asegurar los cultivos para este tipo de inclemencias".

En cuanto a las recomendaciones para los próximos días, ARAG-ASAJA advierte:

Que no se actúe sobre los cultivos hasta que no pase el riesgo de heladas (la próxima noche continúa bajo este riesgo).

Que los agricultores que tengan seguro den parte inmediatamente de los daños y que no acometan ninguna intervención hasta que el perito de los seguros haya pasado por la finca, para evitar la eliminación de muestras necesarias o que consulten con la oficina de ARAG-ASAJA más cercana para que les indiquen cómo actuar.

Que, tras asegurarse de los dos puntos anteriores, las actuaciones deben consistir en eliminar toda la zona afectada de la planta (brotes o ramas enteras) para dar paso a nuevos brotes.

Asimismo, ARAG-ASAJA reclama a Agroseguro agilidad y que pongan en servicio al mayor número de técnicos para que realicen las evaluaciones de los daños lo más rápidamente posible con el fin de que los agricultores pueden efectuar las intervenciones necesarias en los cultivos.

Por último, la organización reclama al Ministerio que restablezca el porcentaje de ayudas para la contratación de seguros para proteger a los agricultores de fenómenos devastadores como éste. Asimismo pide que, de cara a la Declaración de la Renta del próximo año, el Ministerio tenga en cuenta esta incidencia para la revisión de los coeficientes correctores.