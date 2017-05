Agricultores advierten que situación en el campo murciano podría ser "caótico" en 15 días si no se toman medidas

Etiquetas

El presidente se compromete a mediar ante Gobierno de España para que se atiendan con urgencia las reivindicaciones de los regantes

Los agricultores subrayan la situación "extrema" del campo murciano, advierten que podría pasar a ser "caótica" si en 15 o 20 días no se toman medidas para paliar el déficit hídrico y lamentan la falta de medidas tomadas por el Gobierno central, solicitando al presidente regional, Fernando López Miras, que intervenga con urgencia.

Así lo ha señalado el presidente de COAG, Miguel Padilla, en la rueda de prensa posterior a su encuentro con el jefe del Ejecutivo murciano y el consejero de Agricultura y Agua, Francisco Jódar, en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional.

Tras transmitir al presidente y al consejero la radiografía "de la situación real de gravedad que tiene ahora mismo el sector en, prácticamente, toda la Región, llevando meses intentando buscar soluciones para el Campo de Cartagena y la reapertura de los pozos que se cerraron hace un año", a lo que se une toda la parte del Guadalentín, ha señalado que "la situación es de extrema gravedad".

Y lo más grave, ha apostillado, "es que si no se toman soluciones dentro de 15 o 20 días la situación será caótica". Además, ha explicado en rueda de prensa, "tenemos una extensión importante de cultivos permanente, de frutales de hueso y cítricos, que no pueden esperar ni un día mas".

Así, ha detallado Padilla, "le hemos transmitido al presidente que estamos amparados en un Decreto de Sequía que se prorrogó por dos años y una de las peticiones es que se prorrogue a partir del 30 de setiembre y no se ha hecho uso de la mayor parte del Decreto", pues "de haberlo hecho no estaríamos en esta situación".

"Es incomprensible", se supone que éste "sale para agilizar los plazos en situación de emergencia como en la que estamos, pero por un trámite administrativo no se puedan poner los pozos en funcionamiento cuando los procedimientos son correctos", ha lamentado.

Por ello, ha solicitado al presidente de la Comunidad que "se ponga como primer murciano para solucionar esta problemática de falta de soluciones por parte del Gobierno central", pues "es incompresibles que por trámites burocráticos no pueda llegar el agua".

Y ha tachado de "vital" llevar una voz única, "porque la situación se agrava por momentos y no parece que tenga avisos de solucionarse, si no se pone de inmediato manos a la obra al más alto nivel de la Comunidad con el más alto nivel del Gobierno central para buscar las soluciones". "No parece razonable que no se otorguen, simplemente, por decisiones políticas", ha criticado. Por lo que los agricultores esperan resultados en los próximos días.

Por su parte, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha traslado a los representantes de las organizaciones agrarias de la Región que el Ejecutivo murciano mediará ante el Gobierno de España para que se atiendan con urgencia las reivindicaciones del sector.

Así lo ha indicado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, tras la reunión que ha mantenido el presidente con representantes de Fecoam, Coag, Upa, Asaja, Proexport, Apoexpa, Fecamur y Agrupal, así como de la Junta Central de Usuarios Regantes del Segura y Vega Norte.

Durante este encuentro, Fernando López Miras ha expresado su compromiso claro "para impulsar todas las medidas que sean necesarias para que la Región de Murcia pueda disponer de los recursos hídricos que precisan nuestros agricultores", ha indicado Jódar, quien ha añadido que "se van a estrechar aún más las relaciones con el Estado, los contactos y la interlocución con el Ministerio, porque el agua es un problema de Estado".

El consejero ha resaltado que la situación ante la falta de agua es de "extrema gravedad" y que "en la agenda del presidente de la Comunidad no hay tema más importante ni prioritario en este momento", como demuestra el hecho de que las primeras reuniones que ha mantenido López Miras han sido con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), que tuvo lugar este mismo martes, así como el encuentro de hoy con las organizaciones agrarias.

Ha recordado, igualmente, que ya en el acto de toma de posesión como presidente de la Comunidad, López Miras informó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de la problemática del sector y la necesidad de adoptar medidas urgentes ante la escasez de recursos hídricos.

TODOS UNIDOS PARA ALCANZAR LA SOLUCIÓN DEFINITIVA

Durante la reunión mantenida en el Palacio de San Esteban, Fernando López Miras ha apelado a "la colaboración de todos, administraciones, partidos políticos y organizaciones del sector, para, unidos, conseguir la solución definitiva a la falta de agua", según ha indicado Francisco Jódar, que ha destacado, entre esas soluciones, la necesidad de alcanzar un gran Pacto Nacional del Agua.

Además, se han abordado otras medidas posibles para "atajar esta situación extrema", ha manifestado Jódar, entre las que ha destacado la apertura de más pozos de sequía, abreviando los trámites administrativos; avanzar en la cesión de derechos, en las trasferencias de agua, así como en la normativa para que se rebajen las exigencias que permitan esas trasferencias.

Igualmente, ha recordado que los parlamentarios del grupo popular en la Región han presentado en el Congreso una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que se puedan destinar 4 millones de euros al abaratamiento del precio del agua desalada, tal y como anunció ayer el presidente de la Comunidad.

Todo ello con el fin de que "nuestra agricultura siga siendo competitiva", ha añadido Jódar, quien ha recordado que se trata de un "sector trascendental para la economía de la Región", y ha recordado que desde enero a noviembre de 2016 las exportaciones murcianas de productos hortofrutícolas supusieron un 19,45 por ciento del total de las nacionales y que el volumen de ventas superó el año pasado los 2.440 millones, una cifra que supone el 30 por ciento de las ventas de la Región al exterior.