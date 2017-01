Andreu dice que el "paripé" en reparto autorizaciones viñedo "está manchando la imagen del Rioja"

Etiquetas

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de La Rioja, Concha Andreu, ha indicado que con el "paripé" que se está haciendo con el reparto de las nuevas autorizaciones de plantación de viñedo, lo que se está logrando es "manchar la imagen del Rioja como Denominación de Origen, así como se mancha el nombre de la Comunidad de La Rioja en las instituciones europeas".

En comparecencia de prensa, ha ido más allá y ha señalado que el consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, "ha perdido toda la credibilidad", ya que "ha alterado su labor de aclarar la situación, por la de confundir y enmarañar", por lo que le ha señalado como "el principal responsable del desorden".

Y es que para la líder socialista en la Cámara regional, el consejero Nagore ha pasado de decir "que los requisitos exigidos por Europa eran inamovibles, e imposibles de adaptarlos de otra forma para La Rioja", a decir que "toda la responsabilidad del desastre de este primer reparto -que por otra parte admite- es del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España".

Y finalmente pedir ayer a las organizaciones agrarias "aportaciones para corregir los criterios", pero, "¿n o habíamos quedado que desde La Rioja no podía hacer nada?, ¿cómo es que ahora los pastos no se van a incluir en la solicitud y antes sí?, ¿cómo es que ahora se va a poder vigilar la dedicación a la agricultura y antes no?, ha preguntado Andreu.

"No puedo creerle, si antes todo era falso no hay razón para que ahora no lo sea", ha manifestado Concha Andreu respecto al Consejero, pera quien Nagore "solo ha exhibido titularidad competencial de su materia cuando vienen bien dadas, pero cuando llegan los errores se declara completamente incompetente en la materia".

CAMBIAR CRITERIOS

Pero desde el PSOE creen que "es competente para modificar unos criterios de reparto injustos y que es el responsable de este caótico reparto".

El PSOE, ha indicado su portavoz, ha comprobado como de la lista de beneficiarios con nuevas autorizaciones de plantación de viñedo, "el 90 por ciento de los beneficiarios no se van a dedicar al cultivo de la vid" porque son estudiantes en Madrid, en Zaragoza, están trabajando en Nueva York, son enfermeras, dentistas, arquitectas, "por lo tanto el fraude de Ley está servido, y en lugar de introducir a jóvenes en la viticultura se ha introducido más fraude".

Para Andreu "es lamentable que llevando más de medio año admitiendo la chapuza en el reparto de las hectáreas de viñedo, en vez de entrar en una etapa de subsanación, se haya entrado en una etapa de aturdimiento y de eludir responsabilidades. Solo oímos comentarios de lo mal que se ha hecho, pero todavía no hemos oído el remedio", ha dicho.

"El despropósito en el reparto que se ha hecho en el 2016, no puede volver a repetirse en el 2017, porque sería un disparate continuado", ha dicho. Si hay "verdadera voluntad política, sabemos que hay solución", porque todo el mundo sabe que un decreto se puede modificar en dos días, máxime cuando no se ha aprobado y sobre todo cuando todo el sector al completo ha reconocido el atropello".

La portavoz ha indicado que "es incomprensible la parálisis, no se entiende cómo no se ha hecho nada, ¿por qué hay que esperar a hacer bien las cosas?", ha preguntado.

QUIERE EXPEDIENTES

También ha anunciado que el PSOE "además de denunciar el reparto realizado y pedir que se modifiquen ya los criterios, quiere acceder a los expedientes de concesión porque tiene las sospechas fundadas de que además de ser los criterios injustos, se han burlado alguno de los requisitos para acceder a ellos".

"Tenemos datos que demuestran que la Consejería no ha hecho bien el trabajo, en lo que al cumplimiento de los criterios de los adjudicatarios se refiere", ha asegurado.

Por lo que "hemos solicitado en el Parlamento la revisión de los expedientes para evitar cualquier incumplimiento de lo establecido para recibir ese reparto de riqueza, en forma de autorizaciones".

Para terminar, Concha Andreu ha manifestado que "si el espíritu de la norma del reparto está orientado a la participación de este cultivo por los jóvenes, para que establezcan su negocio en las zonas rurales, si el espíritu era la protección de nuestra Denominación de Origen Calificada Rioja, si el espíritu es que los viticultores sean personas especializadas y formadas en el cultivo de nuestra protegida viña, este bochornoso paripé en el reparto, ha conseguido todo lo contrario".