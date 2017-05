Arroyo llevará en junio al Consejo de Gobierno la convocatoria de ayudas de 31 millones para modernizar el regadío

Etiquetas

El Gobierno regional llevará en junio al Consejo de Gobierno la convocatoria de ayudas de 31 millones de euros para las comunidades regantes de la región que quieran mejorar, hacer un uso más eficiente del agua o regar donde ahora no se riega, con el objetivo de modernizar el regadío en la Comunidad Autónoma.

Así se ha manifestado este lunes en declaraciones a los medios el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, antes de mantener una reunión con el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Castilla-La Mancha, Ángel Estanislao Galve.

Esta propuesta, según el consejero, se la han hecho a todas las comunidades de regantes, que representan a 40.000 comuneros, para crear en Castilla-La Mancha una federación de regantes que defiendan los intereses de los agricultores y desde la que puedan tener interlocución la Consejería de Agricultura, las confederaciones y el Ministerio de Agricultura.

Además, Martínez Arroyo ha señalado que hay que ser conscientes de que España en un país seco y que en Castilla-La Mancha hay periódicamente un periodo de sequía, y que por ello, las competencias son de la Administración General del Estado y de las confederaciones hidrográficas.

En este sentido, el consejero de Agricultura ha incidido en que el Gobierno regional lleva tiempo pidiendo formar parte de los órganos en los que se toman las decisiones en materia hídrica en España.

"No se pueden tomar decisiones en las cuencas hidrográficas sin contar con los territorios, particularmente con Castilla-La Mancha y las cuencas que pasan por la Comunidad Autónoma. Incluso hemos pedido un Real Decreto de sequía al Ministerio para la cuenca alta del Guadiana, que en el mes de abril la sequía ha sido brutal y los primeros afectados han sido los agricultores", ha agregado Martínez Arroyo.

Una vez hecho esto, el consejero ha asegurado que serían capaces de resolver los problemas que afectan a los agricultores y a los ciudadanos de la región.

En el ámbito de Castilla-La Mancha, Martínez Arroyo ha indicado que tras la sequía de este mes de primavera, su deber es "transmitir a los agricultores que los seguros agrarios son una herramienta imprescindible para gestionar las explotaciones".

No obstante, ha recalcado que al no tener aprobados los presupuesto de Castilla-La Mancha "no se ha podido incrementar sustancialmente los fondos para subvencionar dichos seguros agrarios".

Por otro lado, ha indicado que también hay trabajar en otras vías, como por ejemplo regando más hectáreas y regándolas mejor. "Una hectárea de regadío genera cinco veces más renta que una hectárea de secano", ha agregado el consejero.

CAMPAÑA CEREALISTA "MUY MALA"

De su parte, el secretario general de COAG ha explicado que se enfrentan a una campaña cerealista "muy mala" y que por ello esperan que puedan encontrar algún tipo de ayuda y solución por parte de la Consejería de Agricultura.

"A pesar de las últimas lluvias, en general tristemente va a ser un año muy malo y aunque en Castilla-La Mancha no seamos la primera región cerealista, somos la segunda", ha dicho Estanislao.

Además, ha recalcado que "hay muchas familias que viven del cereal en un porcentaje tremendamente alto y algunos en un porcentaje del cien por cien, y lógicamente eso es para preocuparse".

"No va a ser posible ni meter las máquinas a cosechar porque lo que va a salir no va a ser suficiente ni para pagar la máquina que esta segando esa hectárea, con lo cual las pérdidas van a ser tremendas y hay que afrontarlas", ha concluido el secretario general de COAG.