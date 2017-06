Asaja C-LM pide una reunión con Gobierno central y Junta para consensuar medidas excepcionales ante la plaga de conejos

Etiquetas

La organización agraria Asaja de Castilla-La Mancha ha dirigido un escrito al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, en el que solicita una reunión con ambas administraciones con la intención de consensuar medidas excepcionales y poder solucionar los daños provocados en explotaciones agrarias por la plaga de conejos.

Asaja ha exigido a ambas administraciones que "asuman su responsabilidad" y ha señalado que "eludiéndola están contribuyendo a que se multipliquen los daños en las explotaciones de los agricultores y ganaderos, además de poner en riesgo la seguridad vial de todos los ciudadanos por los daños de los animales cinegéticos en las infraestructuras y vías de comunicación".

En este sentido, la organización agraria argumenta la necesidad de esta reunión conjunta afirmando que las competencias en este ámbito "están divididas y las actuaciones aisladas que se han puesto en marcha no han resultado efectivas", según ha apuntado en una nota de prensa.

"Durante el encuentro con la Delegación del Gobierno en la región, José Julián Gregorio explicaba que mientras no se declare oficialmente la plaga de conejos, no podrán tomar medidas excepcionales. Sin embargo, y a pesar de la solicitud formal por parte de esta organización agraria, la Dirección General de Agricultura y Ganadería entiende que la declaración de plaga no es una medida adecuada para atajar el problema", ha manifestado Asaja.

ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO

Respecto a las zonas de dominio público que están bajo la jurisdicción de Adif y del Ministerio de Fomento, el Gobierno central "entiende que se están tomando las medidas para evitar la concentración de la especie".

Sin embargo, Asaja ha subrayado que el Gobierno regional asegura que "en quiénes recae la responsabilidad de estos daños, y en concreto las zonas más difíciles de abordar, son las zonas de seguridad de Adif y Ministerio de Fomento", a quienes "han advertido en numerosas ocasiones sobre su responsabilidad y la conveniencia de adoptar medidas efectivas, fundamentalmente la instalación de malla conejera".

Así pues, Asaja de Castilla-La Mancha ha propuesto una reunión conjunta en la que se establezca un protocolo de actuación y se coordinen las medidas excepcionales que se deben asumir. "De lo contrario quedará en evidencia la voluntad de los que democráticamente gobiernan para solucionar los problemas de los ciudadanos", ha aseverado la organización.