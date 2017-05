Asaja plantea la nulidad de la declaración de ZEPA propuesta por el Govern al considerarla arbitraria

Etiquetas

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Baleares plantea la nulidad de la declaración de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) propuesta por el Govern al considerar que el acuerdo "carece de motivación y resulta manifiestamente arbitrario", así como que la ampliación "carece de evidencias científicas que la justifiquen".

Así se desprende del pliego de alegaciones que Asaja-Baleares que ha presentado la entidad contra el acuerdo del 17 de marzo de 2017 del Consell de Govern, por el que se inicia el procedimiento para incluir la calificación como ZEPA de casi 12.000 hectáreas, de las cuales, más de 10.000 son de suelo rústico de aprovechamiento agrícola, ganadero, silvícola y cinegético, según han detallado en un comunicado.

Según Asaja-Baleares, la declaración de una zona como ZEPA únicamente puede sustentarse en criterios ornitológicos, "que deben ser científicamente fundados y demostrar con absoluta claridad la necesidad de declarar esa zona como de especial protección por existir especies de aves cuya conservación no esté totalmente garantizada por las ZEPA ya existentes".

Desde la asociación han considerado que la memoria justificativa redacta por el Govern "no es suficiente para justificar esta propuesta de declaración y ampliación de ZEPA", así como no justifica "en modo alguno, desde el punto de vista científico, dicha medida, a la vez que dicha memoria no se acompaña de ningún tipo de informe o estudio técnico sobre el hábitat, la determinación de las poblaciones de aves, sus necesidades y extensión".

Los únicos documentos a los que hace referencia son unas guías turísticas de avistamiento de aves, han señalado.