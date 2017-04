Asaja ve "un error" que se relacione al sector agrario con la problemática de los asentamientos

Etiquetas

El presidente de Asaja en Huelva, José Luis García-Palacios, ha remarcado este miércoles que es "un error" relacionar al sector agrario con la problemática de los asentamientos en la provincia.

A preguntas de los periodistas el también presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) se ha referido al incendio generado este martes en un asentamiento en Lepe (Huelva) y ha mostrado su pesar por este suceso y las circunstancias de estas personas. Así, ha lamentado que históricamente se haya querido relacionar al sector de los frutos rojos con el problema de las personas que viven en los asentamientos.

En concreto, ha recordado que hace siete años desde las organizaciones que componen Interfresa (Asaja Huelva, Freshuelva y Cooperativas Agroalimentarias) remitieron cartas a las distintas administraciones e incluso a la Fiscalía para denunciar la situación de los asentamientos y el daño que se ocasionaba al sector al vincularlo con estos.

Así, García-Palacios ha señalado que vincular a la actividad con este tipo de poblados es "desfigurar la realidad", por lo que ha hecho hincapié en la necesidad de que todas las administraciones trabajen "codo con codo" para buscar una solución a esta situación "inhumana".

Además, ha indicado que, en ocasiones, estas personas "de forma voluntaria" deciden vivir en asentamientos fruto de "una política inadecuada que se dio en su momento ya que se ha permitido y la costumbre se convierte en norma". Por ello, a su parecer, la importancia de la búsqueda de soluciones por parte de las administraciones.

En esta misma línea, ha dejado claro que "ninguna organización agraria va a amparar" a aquel empresario que no cumpla la ley en relación a los trabajadores agrícolas, subrayando que "no se va a apoyar a quien no cumpla la ley".