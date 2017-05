Asaja muestra su satisfacción por la ampliación de los nuevos módulos reducidos del IRPF

Etiquetas

Asaja ha acogido con "satisfacción" la publicación por parte del Ministerio de Hacienda de los nuevos módulos reducidos del IRPF correspondientes a la campaña de 2016 que completan los ya aprobados a comienzos de mes, según ha informado la organización agraria en un comunicado.

En concreto, mediante esta corrección de errores, Hacienda recoge aquellas producciones agrícolas y términos municipales que quedaron fuera en la Orden de 4 de mayo de este año, una ampliación que fue solicitada por Asaja al comprobar los injustificados olvidos que se habían producido.

Las reducciones de módulos del IRPF aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles corresponden a determinadas producciones agrícolas y ganaderas que se vieron alteradas por condiciones meteorológicas adversas, incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que han modificado la normal relación entre ingresos y costes que reflejan sus índices estructurales y que no se recogieron en la pasada orden.

En Andalucía, se han añadido en Cádiz reducciones de productos hortícolas del 0,26 al 0,18 en algunos términos municipales. En Granada los cereales se han reducido del 0,26 al 0,05 en la comarca de Baza y en toda la provincia de Málaga elíndice del 0,26 olivar al 0,18.

En Castilla La Mancha, en Albacete el índice de rendimiento neto del olivar se ha reducido del 0,26 al 0,18; las leguminosas del 0,26 al 0,18; la almendra del 0,26 al 0,18; la uva sin D.O. del 0,26 al 0,18; la uva con D.O. del 0,32 al 0,22. En Guadalajara los cereales se vuelven a rebajar en algunos términos municipales del 0,26 al 0,09 y al 0,13 y las oleaginosas del 0,32 al 0,06 , al 0,11 y al 0,16 según el municipio afectado. Para toda la provincia de Toledo el olivar se ha reducido del 0,26 al 0,18.

En Castilla y León, en la provincia de León ha habido nuevas rebajas en maíz del 0,26 al 0,13; en remolacha azucarera del 0,37 al 0,09, mientras que en Palencia el maíz del 0,26 al 0,13 y en Zamora del 0,26 al 0,13. En Cataluña, en algunos términos municipales de Lérida los frutos no cítricos del 0,37 al 0,22.

En la Comunidad Valenciana, en Valencia, en todos los términos municipales ha habido rebajas en uva con D.O. del 0,32 al 0,25; uva sin D.O. del 0,26 al 0,20; cítricos del 0,26 al 0,20; caqui del 0,37 al 0,29; y productos hortícolas en algunos municipios del 0,26 al 0,21. En Alicante los cítricos del 0,26 al 0,20; la uva con D.O. del 0,32 al 0,25 y la uva sin D.O. del 0,26 al 0,20. En Castellón el almendro del 0,26 al 0,05 y productos hortícolas del 0,26 al 0,21.

En Murcia, en todos los términos municipales los cereales del 0,26 al 0,13; el olivo del 0,26 al 0,09; la uva con D.O. del 0,32 al 0,16; la uva sin D.O. del 0,26 al 0,13, la uva de mesa del 0,42 al 0,22 y la almendra del 0,26 al 0,09. En algunos términos municipales el albaricoque del 0,37 al 0,13 y al 0,26 y algunos productos hortícolas del 0,26 al 0,18.