Beamonte (PP) subraya que Aragón "necesita una estrategia seria para su desarrollo"

El presidente del Partido Popular (PP) de Aragón, Luis María Beamonte, ha subrayado que la Comunidad "necesita una estrategia seria para su desarrollo". Así lo ha afirmado durante su visita esta tarde en la localidad zaragozana de Sabiñán a una finca donde se cultivan cerezas de montaña.

Allí, en compañía de los dueños de la explotación, ha conocido los trabajos que se llevan a cabo estos días en los que se celebra la campaña de recogida.

Beamonte ha resaltado la labor del sector agrícola como un "sector clave" en la Comunidad y ha destacado el hecho de que haya sido un soporte "muy importante" durante la crisis.

Por ello, ha considerado que hay que apostar por él "claramente y sin fisuras". Medidas como la modernización de regadíos, ayudas a los jóvenes agricultores o la apuesta por las marcas de calidad serian una buena forma de combatir algo de lo que todo el mundo habla y sobre lo que hay que tomar medidas concretas como es la despoblación".

Frente a estas medidas, ha lamentado "la dejadez con que trata el Gobierno de Javier Lambán a este sector y que se extiende hacia el resto del tejido productivo".

Según Beamonte, el Gobierno de Aragón "no cuenta con una estrategia seria" puesto que está "esperando a ver cómo vienen los golpes de la marcha de la economía nacional y se están focalizando las inversiones en cuestiones que no son las más importantes en lugar de aquellas que tienen un retorno y contribuyen a la mejora del bienestar, que están olvidadas y para ello no hay más que ver los presupuestos de la Comunidad autónoma".