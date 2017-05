C-LM reitera que cumplirá la ley y que será garantista con todas las partes en el proyecto de tierras raras

Etiquetas

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha reiterado este lunes que el Gobierno regional cumplirá la ley en el proyecto de minería de tierras y que será garantista desde el punto de vista jurídico con todas las partes.

Así se ha pronunciado Arroyo a preguntas de los medios en una rueda de prensa tras la manifestación que se produjo este domingo en Torrelavega (Ciudad Real) en contra del proyecto de tierra raras que la empresa Quantum Minería quiere llevar a cabo en la comarca del Campo de Montiel.

"Estamos para eso y no podemos hacer cosas que no nos permita la Ley", ha indicado el consejero, quien ha apuntado que desde la Administración regional tienen que ser garantistas. "Hay que cumplir unos plazos y estamos a punto de evaluar en las alegaciones de distintas entidades", ha añadido.

"En este momento el proyecto no garantiza el cumplimiento de los mínimos ambientales que se exigieron en su momento. Si no hay acceso al agua, el proyecto no tiene futuro. Paciencia que este Gobierno siempre piensa en el interés de los ciudadanos y el cumplimiento de la ley", ha manifestado.

GRANIZO DE LA SEMANA PASADA

También ha sido preguntado el consejero por los daños en el granizo de la semana pasada en las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Toledo, para señalar que "lo importante" es que los agricultores sean conscientes de que el seguro es una herramienta más en su explotación agraria.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por esa línea de manera muy importante y espero que en los presupuestos podamos aumentar la aportación", ha dicho, para agregar que Castilla-La Mancha ha tenido menos daños que otras regiones, por ejemplo en el viñedo, lo que hace pensar "en un buen futuro para el vino de la región en esta vendimia".

También ha sido preguntado el consejero por el grupo vinícola Vinartis para aclarar que es parte de la Denominación de Origen Valdepeñas y que "no ha manifestado" su intención de abandonarla. "No se puede entender el vino de Valdepeñas sin el trabajo que hace con sus marcas el grupo Vinartis", ha dicho.

"Lo importante es que la bodega se mantenga y siga en la Denominación de Origen y esto lo puedo garantizar", ha señalado el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que se ha mostrado convencido de que esta DO "cada vez tiene más futuro".