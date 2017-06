UPA DENUNCIA EL EXPOLIO DE 20 MILLONES DE EUROS A LOS CEREALISTAS POR UNA CLÁUSULA DE AGROSEGURO

Etiquetas

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) denunció este miércoles el expolio de 20 millones de euros a los agricultores cerealistas por una “cláusula oculta” en sus pólizas de seguros agrarios.La asociación indicó en un comunicado que, en un año de fuertes pérdidas por la sequía, Agroseguro “pretende descontar el coste de la siega en aquellas parcelas donde no se va a cosechar”, lo que los agricultores han calificado como “tremendamente injusta, además de que permanecía oculta para los asegurados”. La organización agraria acusó directamente a Agroseguro de querer “hacer negocio mediante una cláusula rastrera”, que le llevaría a apropiarse de 20 millones de euros que corresponden a los asegurados.La “jugada” de Agroseguro es, según los agricultores, descontar el coste de la siega en aquellas parcelas en las que no se va a cosechar. El “descuento” en el pago de la indemnización sería de 0,16 euros por kilo. “Si consideramos que cerca de 500.000 hectáreas no se van a segar, el monto total del expolio sería de 20 millones de euros”, han explicó UPA.La organización aseguró que esta condición, sumada a la obligatoria franquicia del 30%, provocará que muchos agricultores reciban una “indemnización escasa e injusta que no cubrirá en absoluto sus pérdidas, en un año de ruina para el sector del cereal”, con cientos de miles de hectáreas en “siniestro total”. Además, UPA indicó que ni la póliza, ni la tasación de los peritos recogen este descuento, por lo que Agroseguro estaría incurriendo en un “engaño a los asegurados”.Por ello, exigió a Agroseguro “que recapacite y no aplique una medida tan dañina para sus clientes asegurados” y pidió a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), dependiente del Ministerio de Agricultura, que “tome cartas en el asunto” y no permita este trato discriminatorio a los cerealistas españoles.