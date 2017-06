EL GOBIERNO ULTIMA LA DECLARACIÓN DE SEQUÍA DEL DUERO, QUE SE SUMARÁ AL JÚCAR Y EL SEGURA

Etiquetas

- Ve "complicada" la situación en el campo español, pero no en el abastecimiento de agua para la población. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente acordará “a la mayor brevedad” la declaración de sequía de la cuenca del Duero, algo que ya ocurre en la del Júcar y la del Segura, donde el Gobierno aplicará medidas ‘antisequía’ hasta septiembre de 2018.Así lo señalaron este jueves el subsecretario del Ministerio, Jaime Haddad, y la directora general del Agua, Liana Ardiles, en una rueda de prensa en Madrid tras mantener una reunión al más alto nivel con representantes de las organizaciones profesionales agrarias, en la que se abordó la situación de la sequía meteorológica e hidrológica y las medidas que pondrá en marcha el departamento dirigido por Isabel García Tejerina.Haddad explicó que la situación para el campo español es “muy complicada” y “asimilable a un desastre natural”, puesto que, según peritajes de seguros agrarios, algunos agricultores han perdido el 100% de la cosecha, mientras que Ardiles aseguró que “no hay ninguna situación de alarma” en cuanto al abastecimiento de agua a la población, que es prioritario sobre otros usos hídricos.En cuanto a la sequía meteorológica, el actual año hidrológico, que comenzó el pasado 1 de octubre, refleja un déficit de 12,2% en la cantidad de precipitaciones caídas hasta el pasado 6 de junio. Donde menos ha llovido en ese periodo es en el noroeste de España, sobre todo en Palencia, que, según Haddad, es “la zona cero de la sequía” porque ha registrado un 50% menos lluvia de lo normal teniendo en cuenta como periodo de referencia el comprendido entre 1981 y 2010. Por el contrario, las precipitaciones superan la media en el área levantina, debido principalmente a los temporales del pasado invierno, aunque Haddad precisó que no ha llovido con suficiente duración en el tiempo como para que la sequía no afecte al campo.Ardiles comentó que la reserva hidráulica de los embalses es del 54,2% en cuanto al uso consuntivo, esto es, inferior a la media de los últimos cinco años (73,5%) y de la última década (69,8%), por lo que el Gobierno declarará “a la mayor brevedad” la situación de sequía en el Duero, que se sumará a la del Júcar y la del Segura.La directora general indicó que la declaración de sequía en el Júcar y el Segura se prorrogará hasta septiembre de 2018, fecha que también tendrá la del Duero. MEDIDAS PARA EL CAMPOLos sectores más dañados por la sequía son el secano y la ganadería extensiva, según Haddad, quien añadió que Agricultura ha aprobado 211,27 millones de euros para las pólizas de los seguros agrarios este año, con un porcentaje medio de subvención de entre un 35 y un 40%.En lo que va de año, las indemnizaciones por las adversidades climáticas superan los 250 millones de años, “una cantidad bastante elevada para estas fechas”, como comentó el subsecretario del Ministerio de Agricultura y Pesca, y Alimentación y Medio Ambiente.Respecto a la fiscalidad, Haddad indicó que este año hay una reducción de 338 millones de euros en la base imponible de los módulos del régimen de estimación objetiva del IRPF de las producciones afectadas por los fenómenos climáticos adversos, una medida que afecta a cerca de un millón de agricultores y ganaderos. “El año que viene, la sequía va a tener un papel muy importante en la reducción de la base imponible”, adelantó.Además, comentó que el Ministerio subvencionará hasta el 100% del coste de los avales concedidos a agricultores y ganaderos por Saeca (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria), con un volumen máximo de crédito de 90 millones de euros, y hay préstamos de liquidez de hasta cinco años y con 40.000 euros por beneficiario, más una nueva línea de crédito de hasta 80.000 euros por 10 años para las explotaciones afectadas por la sequía.Otras medidas en tramitación son las exenciones del pago de tasas y del canon de riego para los titulares de explotaciones agrarias cuando hayan tenido una dotación inferior o igual al 50% de lo normal (parte del Duero, el Júcar y el Segura), así como el aplazamiento de un año en el pago de las cuotas de la Seguridad Social entre julio de este año y febrero de 2018.Por su parte, el presidente de Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), Pedro Barato, compareció después ante los periodistas para aplaudir la subvención estatal de 211 millones de euros para los seguros agrarios, aunque propuso “darle una vuelta” a este asunto. “No podemos no tener cosecha y tener que pagarle al seguro”, dijo, antes de pedir al Gobierno que también “dé una vuelta” a las tarifas eléctricas para los agricultores.