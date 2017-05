El Gobierno valora "positivamente" el acuerdo sectorial de la PAC para defender los intereses de España

Etiquetas

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha destacado que el Gobierno ha valorado "positivamente" el acuerdo alcanzado en la conferencia sectorial para defender una posición común sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC).

"Consideramos importante que España cuente con una posición común para dar más fuerza a nuestra fuerza negociadora. Además, ha sido un proceso muy participativo, donde ha habido un acuerdo consensuado con las comunidades. Es importante mostrar un frente lo más unido posible para defender una PAC fuerte, adaptada a nuestras necesidades y suficientemente dotada para los próximos años", ha destacado la titular del ramo en el pleno del Senado.

García Tejerina ha destacado que el Departamento ha iniciado ya el "trabajo de defensa" de los intereses españoles con el objetivo de llegar a las negociaciones en Bruselas en una buena posición. "España se sitúa en el mapa de defensores de la PAC, para hacer frente a los retos de la próxima década", ha subrayado.

La titular del ramo ha subrayado que se trabajará para "dotar de estabilidad la renta de los productores y en mantener los pagos directos", entre otros apartados. "Hay que poner a la agricultura y a los ganaderos en el cetro de la PAC", ha recalcado.

SANCIÓN DE EUROPA POR LOS PASTOS

Por otro lado, la senadora socialista Elena Víboras ha instado a que el Gobierno asuma el total de la sanción de 262 millones de euros de Bruselas impuesta a España por no trasponer la directiva europea relativas a la admisibilidad de pastos, al considerar que Agricultura "no ha hecho bien sus deberes".

La titular del ramo ha reiterado que son las comunidades autónomas las que son "responsables de determinar los pastos elegibles con derecho a ayuda" y ha recordado que son los "organismos pagadores los que deben asumir el pago de la corrección derivadas del control y las ayudas".

De esta forma, García Tejerina ha subrayado que los "ganaderos no están afectados", al ser medidas que dependen de la comunidades autónomas, por lo que ha instado a la senadora socialista a que " no genere una inquietud" a los ganaderos que no les corresponde.